SD Eibar Fran Garagarza renueva por una temporada
LETIZIA GÓMEZ Martes, 9 julio 2019, 12:53

Después de varias semanas de incertidumbre, el Eibar ha anunciado este martes en boca de su presidenta, Amaia Gorostiza, la esperada continuidad de Fran Garagarza, que a diferencia de cuando renovó hace dos temporadas, ha decidido prolongar su vínculo con el club armero por solo un año, hasta junio del 2020, aunque el propio director deportivo ha admitido que se le ofreció la posibilidad de ampliar su contrato por más tiempo. «El club me ofreció renovar por más tiempo, pero he sido yo el que he dicho para continuar solo un año. Soy bastante raro y esta es una más de mis rarezas. Toda la secretaría técnica ha renovado solo por un año», ha explicado.

El mutrikuarra se apunta así a la táctica que tan bien le está funcionando a José Luis Mendilibar, abonado también a firmar año a año. «Al míster le va muy bien y dije, le voy a copiar. Como hay muchas cosas que copiar de él, lo he hecho», ha comentado con ironía.

Pese a que el anuncio de su continuidad se ha dilatado más de lo que todas las partes esperaban, el mutrikuarra asegura que «no he tenido dudas. Se ha alargado más de lo que quisiéramos, pero así lo he querido yo, no porque, sino porque creo que hay cosas más importantes que mi renovación y he querido centrarme en otras cosas. Estaba encaminado dentro de casa y por eso mismo estábamos todos tranquilos».

Por esa paciencia y por la confianza que año tras año depositan en él, el máximo responsable de la confección de la plantilla ha querido «agradecer al Eibar y en especial a Amaia por este compromiso para un nuevo año. El Eibar es mi casa y la mejor opción era seguir aquí. Dar las gracias a la comisión deportiva, el trabajo oculto que hacen, al Consejo y a todo el equipo», con el que confía en «seguir logrando los objetivos que nos marcamos».

Respecto a la actualidad deportiva, Garagarza ha hablado del riesgo que el Eibar ha asumido al haber traspasado Joan Jordán y Rubén Peña, dos de los jugadores más destacados del pasado campeonato, pero entiende que era el momento preciso para hacerlo. «Para el club han supuesto dos buenas operaciones y ambos jugadores querían salir. Siempre que se producen salidas se tienen que dar entradas. Hemos analizado mucho lo que queríamos y sabemos que no tienen experiencia, pero la irán adquiriendo. Como entidad, hemos hecho muy buenas operaciones. Claro que les echaremos de menos, solo faltaría que no, pero los dos laterales que han venido, más Jordi, y con la llegada de Olabe creo que estamos bien cubiertos, aunque aún tienen que venir más jugadores».

En este sentido, Amaia Gorostiza ha apuntado que «el Eibar tiene más que asumido quiénes somos. No somos uno de los grandes, que podamos aspirar a jugadores de élite. Es un trabajo arduo conseguir este tipo de jugadores. Son apuestas, pero son jugadores contrastados», dijo en referencia a las nuevas incorporaciones realizadas, todas procedentes de Segunda y sin experiencia en la máxima categoría.

Rejuvenecer la plantilla era uno de los objetivos marcados para este verano. «Se ha apostado por jóvenes con gran proyección pero sin experiencia. Tanto en la Comisión, como por parte del cuerpo técnico se entendió la necesidad de traer jugadores jóvenes para rejuvenecer la plantilla. Hasta ahora lo hemos conseguido y seguiremos trabajando para seguir fichando jugadores con proyección de futuro», ha indicado Garagarza.

Aún quedan algunos refuerzos más por concretar y mucho verano por delante, demasiado a juicio del mutrikuarra. «Queda un mes y medio largo de mercado. Es demasiado, pero tenemos que aceptar cómo vienen impuestas las normas. Nos gusta tener definida la plantilla cuanto antes para que Mendilibar pueda empezar a trabajar con ellos desde el principio».