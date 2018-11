S.D. Eibar Fran Garagarza. Director deportivo de la SD Eibar : «Nos hemos habituado a la comodidad, pero debemos prepararnos» Fran Garagarza posa esta semana en el césped del estadio de Ipurua. El trabajo no se detiene pese a haber parón de Liga. / FÉLIX MORQUECHO La igualdad en la competición y la acumulación de lesiones, dificultan la consecución del objetivo LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Domingo, 18 noviembre 2018, 09:31

El Eibar ha recibido un duro golpe en la línea de flotación tras confirmarse que Marko Dmitrovic y Pedro León, dos de los principales referentes del equipo, deben pasar por el quirófano. El director deportivo no esconde la preocupación existente en el club, pero cree que no hay «una situación de alarma que nos impida competir».

- Después del alarmante parte médico hecho público el martes, finalmente Dmitrovic y Pedro León van a tener que pasar por el quirófano. Desolador para ellos y para el club.

- Las lesiones siempre son un golpe muy duro y más cuando la plantilla es tan ajustada. Una vez que se ha confirmado lo que temíamos, tenemos que esperar para establecer los plazos de recuperación, porque todo lo que se diga antes no son más que pura especulación.

- Son casos diferentes, pero ambos de carácter grave.

- No podríamos ajustar eso aún. No podemos adelantar si se va a dar el peor escenario o no. Aún queda por determinar si son situaciones de lesiones largas. Alberto Fernández (responsable de los servicios médicos del Eibar) ha estado en todo momento muy encima de las dos situaciones y se ha tratado de buscar la mejor solución posible. Estuvo en Belgrado con el doctor de la selección serbia y también ha estado en contacto con la doctora Muschaweck, con la que volverá a estar el lunes durante la consulta que pase Dmitrovic. En lo que respecta a la fascia plantar de Pedro, hemos hecho diversas consultas con varios especialistas antes de tomar la decisión final.

- El propio Marko Dmitrovic ha revelado que llevaba dos meses jugando infiltrado.

- Lo empezamos a ver recientemente, no es que lo venga arrastrando desde hace tiempo. El partido ante el Atlético lo jugó sin problemas y ante el Alavés también. Todo hacía pensar que también jugaría ante el Valladolid, pero en el calentamiento sintió molestias.

- ¿Saltó la alarma?.

- Obviamente, porque las lesiones son nuestro gran problema. Marko es nuestro portero titular, aunque con Asier creo que estamos bien cubiertos. En el caso de Pedro, está teniendo tan mala suerte que es inexplicable. Cuando ya estaba en dinámica de grupo, esta lesión le vuelve a frenar y encima es diferente a lo que le había tenido parado, y también a la lesión que le mantuvo fuera del equipo durante ocho meses en la pasada campaña. Es desolador, sobre todo para él. No ha jugado ningún partido, pero con la gente que hay en esas posiciones el equipo lo está haciendo bien, aunque es indudable que Pedro es un jugador importante para nosotros.

- ¿Era el fichaje de invierno más esperado?

- No lo damos por perdido.

- Pero es que Ramis y Calavera tampoco salen de una para entrar en otra y la plantilla se ve reducida a 19 efectivos. ¿No es muy corta?

- Iván (Ramis) hay días que está mejor y otros peor. Ya sabemos cuál es su situación. Son pequeñas cosas que se repiten. Sabemos que un día puede estar y otro no. No es fácil que pueda jugar un número seguido de partidos pero cuando está, da mucho. En el caso de Jordi (Calavera), no arranca en su puesta a punto para estar disponible y el día del Sporting, que era un día muy importante para él, se fastidió al minuto. Se está recuperando y vamos a ver si puede estar pronto a disposición del técnico para la vuelta de la Copa. Lesiones hay en todos los equipos y en este deporte son cada vez más habituales, con partes médicos muy similares. Estamos en buenas manos con los servicios médicos.

- Es innegable que la ausencia de Marko genera un problema en la portería. ¿Se ha planteado el club la posibilidad de repescar a Yoel?

- A día de hoy no, porque sin que se haya operado aún no podemos avanzar cuánto tiempo faltará. En base a lo que nos digan en Munich se dará una situación u otra. Ahora mismo estamos con Asier y Markel e iremos viendo si tenemos que dar pasos concretos, pero hoy por hoy no se puede tomar una decisión.

- Pero en caso de necesidad se le podrá repescar, aunque sea pagando ¿no?

- Todo lo que se está diciendo de que hay que abonar una cifra es falso. Si tuviéramos que recuperarlo se analizará cómo, pero es que ahora mismo no nos lo estamos planteando. Insisto en que hasta que no sepamos cómo sale la operación no podemos avanzar nada.

- Yoel volvería andando.

- Lamentablemente no está jugando, pero el fútbol es tan cambiante, que su situación puede variar.

- Hay quien propone un trueque por Hervías, que tampoco está actuando.

- Pero es que no sé de dónde sale eso. No tengo ninguna noticia de que el Valladolid esté interesado en Hervías y eso que el pasado fin de semana jugamos allí. Tenemos muy buena relación con ellos, hemos hablado de muchas cosas, pero en ningún momento ha surgido esta posibilidad. Pablo hoy no está jugando, porque en su posición hay competencia y porque no es fácil jugar en Primera, pero es un jugador válido para nosotros. Esto puede dar muchas vueltas.

Al borde del tope salarial

- La directora general dijo alto y claro que no hay dinero para fichar en invierno.

- Eso es importante. Sabemos que estamos tocando el techo del tope salarial y que no tenemos margen. Solo cabría una venta o reducir el coste de la plantilla con la salida de algún jugador con ficha alta y que viniera alguien de menor cuantía. Pero a día de hoy creemos que tenemos una plantilla en número, en equilibrio y en nivel buena, por lo que no estamos pensando en el mercado invernal como algo que vaya a mejorar, porque ni siquiera está abierto. Además, tenemos el CD Vitoria, que tiene un número de jugadores que entendemos que en un momento dado nos pueden ayudar. En caso de necesidad tenemos esa opción.

- Pero es que el filial está sufriendo en la cola de Segunda B.

- Pero eso no es un ítem importante. Hay un Barcelona B en Tercera que ha nutrido de jugadores al primer equipo. En esa plantilla hay jugadores interesantes que nos pueden ayudar, aunque no creo que estemos en una situación de alarma como para decir que no tenemos jugadores para competir.

- Los resultados del primer equipo son mejores que el año pasado, pero ¿percibe más presión?

- La situación es más comprimida sí. Tenemos cuatro puntos más que el año pasado, pero sí que se ve un escenario más apretado. Es verdad que en el ciclo de seis partidos que vamos a empezar ahora, el año pasado sumamos 16 puntos, que es una locura, y también que los que están en plazas de descenso tienen más puntos que en la pasada campaña. Tiene pinta de que va a ser una Liga muy igualada, con los de arriba con menos puntos y los de abajo con más. Eso conduce a que la cifra mágica de 40 o 42 puntos. Solo han pasado 12 jornadas y según avance esto se puede romper.

- Sin olvidar el calendario final que espera en el horizonte lejano.

- Los siete u ocho partidos finales son jodidos, pero es que cada partido es complicado. Crees que le puedes ganar al Huesca y pierdes y resulta que luego puntúas en el Wanda. Lo importante es que el equipo es fiable y que compite y que nuestra casa debe ser nuestro búnker. Ahí están los puntos que hemos sumado en Ipurua y los que hemos logrado fuera. Hemos ganado al Leganés, a la Real y al Alavés. Son puntos que indican que el equipo se siente fuerte en casa.

- Hay más delanteros que nunca pero los goles se resisten.

- Tenemos un punta más que el año pasado porque nos encajaba dentro del sistema con dos delanteros que utiliza Mendilibar. En ese sentido estamos bien cubiertos. El equipo está haciendo ocasiones. Ante el Athletic y Valladolid tuvimos muchas ocasiones para ganar y en Girona teniendo menos, ganamos 2-3. Evidentemente que podemos mejorar arriba, pero me parece más importante lograr ser un equipo muy sólido. No podemos permitir que el rival nos haga gol con un par de ocasiones. Con portería a cero hemos sacado cuatro puntos de seis posibles. Ahí está la clave.

- Después de tres campañas relativamente plácidas, ¿se está preparado para sufrir hasta el final?

- El mensaje debe que ser que nos tenemos que preparar para sufrir. Es el quinto año del Eibar en Primera y es un peldaño más en exigencia y dificultad. El año pasado bajaron tres equipos que no eran los que habían ascendido. Entiendo que estemos acostumbrados a andar con cierta comodidad, pero debemos ser conscientes de la dificultad que entraña conseguir cada punto. El listón está muy alto, pero no debemos perder de vista que nuestro objetivo debe ser siempre dejar a tres por detrás. Y ahora mismo firmaríamos que se dé en la última jornada.

- Recientemente se anunció la renovación de Arbilla. ¿Hay alguna operación más en ciernes, por ejemplo con Enrich?

- Hay conversaciones. Es un chico con el que hay muy buena sintonía y eso da cierta tranquilidad. Estamos en ello.

- ¿Qué hay de cierto en los rumores que apuntan a que Inui quiere volver al Eibar?

- Que por nuestra parte al menos no hay nada. Cada día salen rumores diferentes porque estamos en Primera, pero no hay nada.