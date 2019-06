S.D. Eibar Fortalecer la delantera es una tarea fundamental La nueva oficina de atención se halla debajo de la Tribuna Este. / M. ASKASIBAR El Eibar ha marcado 46 goles en la última temporada, diez menos que su récord en Primera, en la temporada anterior J.A. REMENTERIA EIBAR. Miércoles, 19 junio 2019, 07:55

«Sabemos que necesitamos un delantero de un perfil parecido al de Cardona y también tendremos que cubrir la salida de Pere Milla. Tenemos jugadores polivalentes y eso nos da margen para movernos en el mercado. Estamos tranquilos y queda un verano muy largo por delante. Ahora mismo la plantilla tiene nivel en calidad y número», decía hace una semana en rueda de prensa el director deportivo Fran Garagarza.

Un mensaje claro, una declaración de intenciones que considera prioritarias. La llegada de un delantero más es fundamental para el futuro proyecto del Eibar, precisamente equipo no muy dado a tener un hombre que signifique gol en toda su extensión, salvo en la temporada 15/16 en la que Borja Bastón estuvo entre los diez máximos goleadores de Primera con 18 goles, los mismos que logró Rubén Castro del Betis.

Hablando de goles, el Eibar no se prodiga en exceso en este capítulo, en la temporada 14/15, la que supuso el estreno en Primera, marcó el conjunto armero un total de 34 goles y recibió 55; en la 15/16, consiguió un total de 49 goles y encajó 61; en la 16/17 alcanzó la mayor cifra de goles a favor desde que está en Primera, un total de 56 por 51 en contra; en la 17/18 acabó con 44 goles a favor por 50 en contra y en la recién concluida campaña 18/19 terminó con 46 dianas a favor por 50 en contra.

Enrich, Kike García y Charles son los tres arietes que tiene ahora mismo el cuadro armero

En la temporada 16/17, que sobresale con esos 56 goles, se dio la circunstancia de que este capítulo goleador estuvo más repartido, con Enrich con 11 goles; Pedro León, con 10 y Kike García y Adrián González con 7 goles cada uno; no hubo una figura que acaparara el gol. Es obvio que el Eibar debe reforzar la línea ofensiva ante el no retorno de Marc Cardona, cedido por el Barcelona y con opción de compra que no se va a ejecutar, y la marcha de Pere Milla, dos hombres que, a tenor de la temporada que han realizado, no se han prodigado realmente como goleadores. En el flanco de los delanteros que ahora mismo formarán parte del nuevo proyecto, el brasileño Charles ha sido el 'pichichi' del equipo con 14 goles, seguido de Enrich con 7 y Kike García con 3.

El Eibar sigue trabajando en apuntalar la plantilla en medio de un mercado agitado pero en el que, de momento, se no se concreta absolutamente nada. Se habla de intereses, pero sin concretar ninguna operación. Hay que esperar porque, como dijo el director deportivo, va a ser un verano largo en cuanto a la configuración definitiva de la plantilla que, en un alto porcentaje, está configurada a fecha de hoy, salvo algunos flecos por cerrar que requieren su tiempo, tiempo que ha de tomarse sin precipitación alguna.

Oficina de atención

La nueva oficina de atención de Ipurua está abierta desde esta semana y podrá accederse por la tienda que se halla bajo la tribuna Este. A partir de ahora para cualquier duda o gestión debe hacerse por esta nueva oficina, ya no hay que acudir a la que se hallaba detrás de la tribuna Sur. Por otro lado, el club tiene abierta una encuesta vía e-mail para pulsar entre sus abonados su disposición a fomar parte de la futura grada familiar que está previsto habilitar a partir de enero de 2020. Aquellas familias interesadas en participar en esta encuesta y que no hayan facilitado con anterioridad su dirección de correo electrónico tienen tiempo para hacerlo. El objetivo de esta grada es fomentar la presencia de público infantil en Ipurua y para ello los niños y sus acompañantes adultos disfrutarán de precios especiales y servicios adicionales adaptados a este colectivo familiar.