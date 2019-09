El filial CD Vitoria, que se topó en dos ocasiones con el palo, sacó un punto en Zubieta Mathi. / M.ASLASIBAR J.A.R. EIBAR. Martes, 10 septiembre 2019, 07:53

El filial CD Vitoria regresó de Zubieta con un punto fruto del empate 0-0 ante la Real Sociedad C. Los entrenados por Iban Fagoaga en la primera mitad tuvieron sus ocasiones, fueron mejores pero no lograron materializar y se toparon en dos ocasiones con el palo. El equilibrio predominó en la segunda mitad, pero en líneas generales los vitorianos dejaron buenas sensaciones. El CD Vitoria lleva dos puntos, fruto de los empates ante el Gernika y Real Sociedad C, en ambos casos fuera de casa, ya que en su estreno como local en Unbe cayó por 0-1 ante el Pasaia. El filial azulgrana recibe este sábado a las 18.00 horas en Unbe al Beasain, será el segundo partido en las instalaciones eibarresas, en esta ocasión ante un rival experimentado en la categoría que lo dirige el exjugador y extécnico del Eibar José Luis Ribera. Los abonados del Eibar tienen entrada gratuita para presenciar los duelos de los entrenados por Iban Fagoaga.