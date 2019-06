S.D. Eibar Aparente calma en el despacho de Garagarza El director deportivo, Fran Garagarza, en una comparecencia de prensa. / MORQUECHO Las salidas condicionan a un Eibar que no ha movido más ficha que la renovación de Ramis y Bigas y el fichaje del venezolano Yriarte LETIZIA GÓMEZ Miércoles, 26 junio 2019, 06:39

Más de un mes después del final de la pasada campaña, se respira una aparente calma en los despachos de la dirección deportiva del Eibar, desde donde solo se ha comunicado la renovación de Iván Ramis, la compra de Bigas y el fichaje del centrocampista venezolano Jorge Yriarte, que en principio engrosaría las filas del filial. Eso no significa en absoluto que Fran Garagarza esté cruzado de brazos, ya que hace ya tiempo que ató la incorporación del central argentino del Alcorcón Esteban Burgos, que se anunciará en breve, y tiene muy avanzada la adquisición de Eugeni Valderrama, llamado a cubrir la marcha acordada de Jordán al Sevilla.

Sin embargo, hay salidas en ciernes que aún no se han concretado, bien porque no todos los que están entran en los planes de José Luis Mendilibar, o porque hay algunos jugadores con cartel que podrían cambiar de aires, y precisamente por eso la dirección deportiva azulgrana se está manejando con pausa, apoyado en la tranquilidad que otorga tener el plantel casi perfilado.

Situación actual Porteros Dmitrovic y Yoel Rodríguez tienen contrato en vigor. Tras la marcha de Riesgo, el Eibar se debate entre buscar un tercer guardameta o recurrir a Markel Areitio, al que tendrían que renovar porque su vinculación expira este próximo 30 de junio. Defensa Calavera, Rubén Peña, Paulo Oliveira, Bigas, Ramis, Arbilla y Cote continúan, mientras que José Antonio Martínez regresa de su cesión en el Granada. Interesa Álvaro Tejero, un joven lateral derecho propiedad del Real Madrid que ha jugado cedido en el Albacete. Centrocampistas En cuanto se oficialice la salida de Jordán, Mendilibar se quedará con Escalante, Sergio Álvarez, Diop. Eugeni Valderrama parece ser el elegido para suplir la marcha del catalán. Extremos Orellana, De Blasis, Pedro León conforman la terna junto a Cucurella, que será recomprado en julio por el Barcelona. Se buscan dos jugadores. Delanteros A la lista formada por Enrich, Charles y Kike García se suma Nano Mesa tras su vuelta del Tenerife, aunque todo apunta a que se le buscará destino y se fichará a otro delantero.

Y es que tras el retorno Yoel, José Antonio Martínez y Nano Mesa, cedidos en el Valladolid, Granada y Tenerife, respectivamente, el Eibar tiene a 21 jugadores en nómina, sin incluir a Unai Elgezabal, cuyo futuro parece alejado del club armero tras una nueva cesión poco satisfactoria en el Alcorcón.

Dudas en todas las líneas

En cualquier caso, las dudas rodean a todas las líneas del equipo, empezando por la portería, donde habrá que ver si Dmitrovic y Yoel se quedan para competir por la titularidad, y si el club incorpora un tercer portero o decide confiar en el meta del filial Markel Areitio, que lleva ya tres temporadas entrenando con el primer equipo, aunque su contrato concluye dentro de cinco días.

Pese a que la defensa se presenta como la línea más completa del equipo, el Eibar no las debe tener todas consigo, porque se ha puesto manos a la obra para tratar de lograr la cesión del lateral derecho del Real Madrid Álvaro Tejero, que ha realizado una espléndida campaña durante su cesión en el Albacete. El deseo de contar con este jugador puede deberse bien a una posible marcha de Rubén Peña, aunque por ahora no se han recibido ofertas formales por él, o bien porque Mendilibar tenga ya claro que Calavera no le convence como alternativa al abulense.

Para la medular, el Eibar llevaba ya tiempo trabajando para buscar un sustituto para Jordán y Eugeni Valderrama, el centrocampista del Huesca que ha destacado en el Albacete se presenta como la opción más probable, sin descartar al pivote del Deportivo Edu Expósito, que se ha quedado sin ascender.

En la terna de extremos figuran Pedro León, Orellana, De Blasis y Cucurella, que será recomprado por el Barcelona a partir de julio, de modo que hará falta al menos un efectivo para suplirle y posiblemente otro para cubrir posibles contigencias con Pedro León.

La delantera también estaría perfilada, con Enrich, Charles y Kike García asentados, y quedaría por determinar qué hacer con Nano Mesa, que un año más no ha cumplido las expectativas en su cesión en el Tenerife.