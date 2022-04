Fernando Llorente en el once ideal de Segunda en la jornada 36

Fernando Llorente se ha colado en el once ideal de la pasada jornada 36 de la Liga Smartbank. El delantero armero, además de marcar el gol del empate 2-2 en Ipurua ante la UD Las Palmas, tuvo un trabajo activo, suministró la asistencia a Stoichkov para que pusiera al Eibar por delante en el marcador ante los grancanarios y consiguiera el gaditano su decimoctavo gol. El once ideal en esa jornada 36 de LaLiga SmartBank lo han conformado el guardameta Alfonso Herrero (Burgos); Arnau Martínez (Girona), Alex Pascanu (Ponferradina) y Pierre Cornud (Oviedo), en defensa; Pablo Valcarce (Burgos), Álvaro Peña (Amorebieta), Pablo de Blasis (Cartagena) y Edu Espiau (Ponferradina), en el centro del campo; y en la delantera Enric Gallego (Tenerife), Fernando Llorente (Eibar) y Antoñín (Málaga). Llorente está en un gran momento, su concurso se está dejando sentir, ha marcado dos goles decisivos en El Toralín ante la Ponferradina y en Ipurua frente a la UD Las Palmas.