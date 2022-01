Tres meses después del bombazo que supuso su fichaje por el Eibar, Fernando Llorente repasa las diferentes etapas que vivió en el fútbol extranjero desde que dejó el Athletic al final de la campaña 2012/13 hasta que ha retornado a casa de la mano del club armero.

Conduciendo un nuevo coche eléctrico en su vuelta a casa tras concluir un entrenamiento en Atxabalpe, el de Rincón de Soto comienza recordando cómo fue su aventura en la Premier, donde disputó dos temporadas con el Swansea (2016/18) y otra dos con el Tottenham (2018/20). «Me gustó mucho cómo lo vive el público y la intensidad con la que se juega», reconoce en un vídeo grabado y difundido por el club armero.

Admite que le sorprendió la intimidad que tienen allí los futbolistas, porque según comenta «estás toda la vida acostumbrado a ser una persona pública, que te conozcan y a que te pidan foto, y allí pasas más desapercibido. En cuanto acaba los partidos se acaba todo y tienes tu privacidad».

Con bastante más añoranza, habla de los tres años posteriores a dejar Lezama que pasó en la Juventus, donde ganó dos Scudettos, dos Supercopas y una Copa Italia. «Allí la cultura es más parecida a la nuestra. Viven el fútbol con mucha pasión y sientes mucha presión según el equipo en el que estés, porque son calientes, como nosotros», explica el ariete azulgrana, que recuerda que «cuando estaba en la Juve, los rivales se nos cerraban mucho atrás con defensas muy pobladas y nos costaba mucho abrir los partidos, porque tampoco te podías descuidar y que te pillaran a la contra. Teníamos un sistema que me encantaba y ya fuera en el minuto 70, 80 o 90, al final conseguíamos llevarnos los partidos».

Salida traumática de Lezama

Mientras abona el ticket de la autopista, se abre en canal para compartir sus sentimientos ante la vida nómada que le tocó vivir tras su marcha del Athletic, de donde, según confiesa, jamás pensó que se iría. «Ha surgido así», dice con tono resignado. «Cuando estaba en el Athletic no pensé que me iría nunca. Yo creía que me iba a quedar siempre allí, pero se dieron las circunstancias y he vivido experiencias muy bonitas».

Pero como dice, no fue todo un camino de rosas para él. «Te encuentras muchas dificultades, porque cuando cambias de país tienes que adaptarte a una nueva cultura y sobre todo debes meterte en el grupo lo antes posible, algo que en algunos sitios puede ser complicado».

«Pese a haber estado cinco meses sin equipo, no me he sentido preparado para dejar el fútbol»

Rememora su llegada a Inglaterra sin tener «ni idea de inglés, solo lo básico del colegio. Hasta que empiezas a acoplarte el equipo las cosas no son fáciles. Es uno de los retos bonitos cuando sales fuera. Adaptarte y ser protagonista».

Es consciente de que está inmerso en la recta final de su carrera, algo que le ha costado asumir. «Estamos acostumbrados a jugar desde niños y no es fácil acercarte a la recta final de tu carrera. Ahora que he tenido que estar cinco meses fuera sin equipo es cuando te pones a pensar en qué harás cuando dejes el fútbol y la verdad es que no me he sentido preparado para dejarlo».

Entonces, el Eibar le ofreció la posibilidad de volver a casa y quiere agradecerlo con goles. «Hasta ahora no he tenido ningún problema físico y por eso tenía ganas de seguir y darlo todo. Parar cinco meses te hace daño pero estoy con muchas ganas de volver a dar lo mejor de mí y ojalá que pronto pueda meter mi primer golito con el Eibar».