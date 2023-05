El femenino se juega el ascenso directo en la última jornada en Granada

La SD Eibar ganó 2-0 ante el Córdoba, una victoria que le sigue manteniendo en la segunda posición de ascenso directo a Primera División. No falló el cuadro armero frente al penúltimo clasificado, lo hizo en un Unbe con mucha afición animando a las entrenadas por Yerai Martín. En la primera mitad, Carla anotó el primer gol del encuentro en el minuto 23 tras rematar de cabeza el córner centrado por Valentina Morales. Tras 10 minutos, Esperanza Pizarro logró anotar el segundo gol del encuentro desde los 11 metros. En la segunda mitad el Eibar ha sabido mantener la ventaja y controlar el partido sin problema. El equipo de Yerai Martin se ha llevado 3 puntos muy valiosos que le aseguran los PlayOff de ascenso a Primera División.

Subir o no directamente a Primera División se decide este domingo 14 de mayo, que es la última jornada. Las armeras se enfrentarán al Granada CF a las 12.00 horas en tierras nazarís. Un partido realmente difícil porque las granadinas quieren asegurar el play off ante la amenaza del SE AEM que tiene dos puntos menos que las andaluzas. Las armeras con 52 puntos están empatadas con Abanca Deportivo (terceras) y Osasuna (cuartas). El Eibar, además de jugar ante el Granada, tiene que mirar a los campos de los sus directos rivales: el Abanca Deportivo juega en casa del Dux Logroño y Osasuna visita al Cacereño. Las eibarresas viajarán a Granada a ganar, a asegurar el ascenso directo, ganar o ganar es confirmar el objetivo. Yerai Martín jugó ante el Córdoba con Miralles, Carla, Sierra, Arene, Campos (Irati, m.82), Espe (Jone Ibáñez, m.69), Camino (Andrea Álvarez, m.53), Honoka (Sheila, m.69), Noko, Jujuba y V.Morales (Kenni Thompson, m.69). Las armeras ante las cordobesas tuvieron el partido controlado, no dejaron opciones a las cordobesas.