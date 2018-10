Eibar femenino El femenino del Eibar de Segunda luchará hoy en Ibaia por el liderato El femenino del Eibar de Segunda lleva una excelente trayectoria. Hoy ante el Alavés tiene la oportunidad de dar un golpe de mano para reafirmar sus credenciales. / MORQUECHO El Alavés es, junto al cuadro armero, el otro firme candidato que aspira al ascenso a Primera | J.A.REMENTERIA EIBAR. Domingo, 14 octubre 2018, 08:39

El equipo femenino de Segunda División del Eibar se enfrenta esta tarde en Vitoria al Alavés, a partir de las 17.00 horas, en el campo de Compañón (Ibaia), a su más directo rival en la lucha por hacerse con el liderato. Alavesas y armeras cuentan con un partido menos que Osasuna que, ahora mismo, es virtual líder por haber jugado un partido más y con triunfo. En las filas armeras Jordi Telletxea cuenta con la baja de la medio centro Ka-ttalin pero, por contra, cuenta con el alta de la defensa central Alaitz Seoane, recuperada de una lesión.

El técnico armero es consciente de que se trata de un partido complicado, «importante» pero no «decisivo, ni vital». El máximo responsable del banquillo del Eibar relativiza el duelo con las alavesas y afirma que «quien diga que si se pierde o no se logra el resultado deseado, se acabó todo, tengo que decir que se está confundiendo». Jordi Telletxea sabe que es un duelo complicado, pero para los dos equipos. «El Alavés tiene un buen equipo, cuenta con calidad, dispone de un juego combinativo interesante y de una extrema derecha hábil y peligrosa como es Amancay. Va a ser un partido complicado, difícil, nos va a exigir cosas que hasta ahora no nos han exigido en las jornadas que llevamos», reseña. La argentina Amancay Urbani es una jugadora con mucha clase, tiene velocidad, regate y está cuajando buenos partidos con el conjunto babazorro».

El club vitoriano ha hecho una apuesta por el fútbol femenino, en la misma línea que el Eibar, «ha hecho bastantes fichajes y se ha esforzado como el Eibar por el fútbol femenino, ambas entidades están en la misma línea». El Alavés está empatado a puntos con el Eibar, pero, por aquello del gol average general, ahora mismo está por delante, «se trata de un equipo que ha marcado veintiún goles y ha recibido uno, una baremo que pone a prueba su potencial en las cuatro jornadas que hemos jugado», apunta Telletxea.

En las filas armeras destaca la delantera Idoia con 10 goles, es ahora mismo la máxima realizadora del equipo y de la categoría. Jordi Telletxea habla en todo momento que su equipo «transmite, tiene identidad propia. La gente está muy bien, muy metida en la tarea que tenemos que hacer. Hemos hecho grupo porque se ha traído gente nueva, desde el principio no hubo problemas para hacer grupo. Realmente veo una plantilla comprometida».

Una jornada interesante para los dos equipos y para que los aficionados acudan a animar a las eibarressas. El Eibar espera seguir en su línea, si logra un buen resultado será el espaldarazo a su trabajo, la reafirmación, pero las armeras, pase lo que pase no se van a quedar ahí, continuarán manteniendo su dinámica dado que la temporada es larga. El cuadro armero espera regresar con la victoria o cuando menos con un buen resultado que les supondría seguir en la pugna por hacer méritos para el ascenso a Primera.

El Territorial en Añorga

El equipo femenino de Territorial del Eibar se desplaza esta tarde a Rezola donde le espera el Añorga a las 15.30 horas. Las armeras están arriba y las cementeras ocupan la quinta plaza. Las entrenadas por Andoni Loran se mantienen firmes y se espera que ganen al Añorga para seguir en la lucha por ascender a Liga Vasca. La Real Sociedad y Leintz Arizmendi son, a priori, los equipos con las que mantiene una particular pugna.