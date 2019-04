S. D. Eibar El femenino va camino de asegurar la tercera plaza Esta fue la alineación del Eibar que sacó Jordi Telletxea ante el Aurrera de Vitoria. / SD EIBAR Las eibarresas ganaron 5-1 al Aurrera de Vitoria y cuentan con un colchón de cuatro puntos respecto al Athletic B J. A. REMENTERÍA EIBAR. Martes, 2 abril 2019, 08:09

El primer equipo femenino se impuso al Aurrera de Vitoria por 5-1. Las entrenadas por Jordi Telletxea lograron un nuevo triunfo en casa, si bien el encuentro no comenzó de la mejor manera. Elene Errasti adelantó a las gasteiztarras tras el primer cuarto de hora de juego, lo que obligó a las azulgrana a emplearse a fondo para voltear el resultado inicial. La reacción de las eibarresas no llegó hasta la media hora de juego. Sheila no desperdició su oportunidad ante Pérez y consiguió empatar el encuentro. Minutos más tarde, Michi anotaba el segundo en una ejecución de bella factura; y justo al filo del descanso, Sheila confirmaba su acierto de cara al gol materializando el tercero y dejando encarrilada la victoria.

En el segundo tiempo, las de Telletxea fueron claramente superiores ante un rival que fue perdiendo fuerza con el paso de los minutos. Inés realizó el cuarto del conjunto eibarrés y Arene firmó el broche final a la decimonovena victoria de esta temporada, anotando el quinto y definitivo.

El Eibar tiene opciones, bastantes, de finalizar la temporada en la tercera posición. El empate 2-2 del Athletic B en casa del líder, el Alavés, supone que la diferencia de las armeras con respecto a las bilbaínas se haya incrementado en dos puntos más. Antes las rojiblancas estaban a dos pero con esas tablas se ha abierto un colchón importante para las entrenadas por Telletxea que, ahora mismo, cuentan con 59 y las bilbaínas con 55 puntos, y restan dos jornadas para la conclusión de una liga en la que el Eibar debe jugar ante el Oliver y Berriozar.