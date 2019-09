S.D. Eibar «No es fácil hacerle un gol al Sevilla», afirma Mendilibar Imagen de archivo de Mendilibar. / DV El técnico busca los tres puntos ante los sevillanos, «ahora es lo más importante en la situación en la que nos hallamos» J. A. REMENTERÍA Miércoles, 25 septiembre 2019, 13:35

Mendilibar espera que sus jugadores estén bien para recibir al Sevilla este jueves en Ipurua (19.00 horas) en una semana que empezó en el Ciudad de Valencia ante el Levante y, ahora, de inmediato, enfrentarse al cuadro sevillano y el domingo ante el Celta, nuevamente en Ipurua. Un margen de tiempo para recuperarse limitado y que espera el técnico armero no acuse la exigencia del calendario. «Hemos entrenado bien», dice el técnico, que confiesa que «solo miro al partido ante el Sevilla, no puedo pensar más allá de lo que resulta lo más inmediato. Hemos descansado tras jugar ante el Levante, quizá el problema venga tras jugar ante el Sevilla y recibir al Celta, tiempo con menos fechas para recuperarse del esfuerzo».

Hacer un buen resultado ante el Sevilla puede leerse como 'dar un golpe en la mesa' por parte del Eibar. «Es el equipo que ha estado de líder hasta esta semana tras perder ante el Real Madrid. El Sevilla es un equipo fuerte, tiene claro a qué juega, es difícil hacerle peligro, no es fácil ganarle, hace los partidos largos, no tiene prisa para ganar porque sabe que tiene calidad como, para en cualquier momento, desequilibrar la balanza a su favor. No es fácil hacerle gol, pero nosotros tampoco vamos a tener prisa para hacer un gol. En los primeros quince minutos ganar un partido es complicado, pero no tanto que puedas perderlo. Si hacemos un buen partido y puntuamos, pues, no dejar de ser un golpe sobre la mesa por nuestra parte», afirma el preparador armero.

El técnico eibarrés tiene palabras de elogio para el exjugador armero Jon Jordán, «está en el Sevilla por méritos propios, viene haciéndolo bien. Adquirió agresividad aquí, no la tenía, y le ha venido bien. Es un jugador muy técnico, también agresivo. El Sevilla combina calidad y agresividad».

«Vamos a intentar hacernos con los tres puntos», apunta Mendilibar. «En la situación en la que estamos lo primordial es sacar los puntos, si lo hacemos jugando bien, pues, fenomenal. Si jugando mal sacamos tres, aunque sea con una ocasión nuestra y ellos un montón, no me importaría, porque los necesitamos en la situación en la que nos hallamos. Lo normal es hacerlo bien y ganar, intentaremos hacerlo bien. No obstante, lo que quiero es ganar», destaca Mendilibar.