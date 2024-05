Exhibición y goleada

Así sí. El Eibar disipó las dudas que se trajo de Albacete de la manera más contundente posible, endosándole una goleada a un Amorebieta que no tuvo opción alguna de luchar por su vida en Ipurua. Dejando los nervios en el vestuario, el conjunto armero tomó el bastón de mando liderado por un Stoichkov que, tras tres meses sin marcar, ha venido a resurgir en el momento más decisivo del campeonato.

Y eso que el plan ensayado por Joseba Etxeberria durante la semana se vio trastocado por unas molestias de última hora de Sergio González, llamado a cubrir junto a Vencedor las bajas al unísono de Matheus y Nolaskoain. Pese a que el asturiano apuró para poder ser de la partida, el elgoibarrés se encontró con que solo tenía disponibles a uno de los tres mediocentros de la plantilla, por lo que tuvo que decidió retrasar a Soriano a la medular, algo que ya probó a inicio de la campaña, situando a Aketxe en la mediapunta, escoltado por Corpas y Stoichkov, de vuelta en el once, intercambiándose sus posiciones de manera constante.

Porque con quién fuera y cómo fuera, el Eibar se había grabado a fuego que no podía fallar, porque a diferencia de lo que venía ocurriendo en las últimas jornadas, ninguno de los rivales que le rodean en la tabla lo había hecho, a excepción del Elche, que perdió en su duelo directo en casa del Racing de Santander (3-1).

SD Eibar Luca Zidane; Tejero, Berrocal, Arbilla, Cristian (Correa, m. 84); Vencedor, Soriano (Mada, m. 73); Corpas, Aketxe (Venancio, m. 66), Stoichkov (Konrad,m. 66); Bautista (Qasmi, m. 84). 5 - 0 Amorebieta Magunazelaia; Bustinza, Etxeita (Unzueta, m. 51), Gayá, Lasure; Álvaro Núñez, Sibo, Erik Morán (Loka, m.73), Morci (Raiko, m.80); Dorrio (Eraso, m. 73),Jauregi. Goles 1-0, (Sttichkov (m. 10) empuja en el segundo palo un cabezazo de Arbilla que iba dentro a la salida de un córner botado por Vencedor. 2-0, Aketxe, de penalti (m. 48) de Etxeita sobre Stoichkov. 3-0, Corpas (m. 50) culmina una contra cocinada y servida por Stoichkov. 4-0, m. 79: Bautista fusila a Magunazelaia tras adentrarse en solitario en el área. 5-0, Konrad (m. 82)

Árbitro Ávalos Barrera, del comité catalán. Amonestó a Soriano y Aketxe

Incidencias 6.248 espectadores disfrutaron de un derbi festivo antes, durante y después de que sonara el pitido final.

Su motivación y su mayor potencial se debía notar desde el principio ante un rival que quería agarrarse al clavo ardiendo que suponía este derbi para los dos y, con mucha movilidad en ataque para desarbolar a la férrea defensa del Amorebieta, los armeros quisieron demostrar desde el principio que su cupo de errores había llegado a su fin en Albacete.

Y no hubo que esperar demasiado para comprobar que sus pretensiones eran reales. Y es es que solo un minuto después de no sacar partido al primer córner obtenido gracias a una presión extenuante desde el pitido inicial, Vencedor colgó el segundo directo a la cabeza de Arbilla, que se habria apuntado un tanto clave para las aspiraciones armeras si no fuera porque Stoichkov empujó el balón justo antes de que se colara ajustado al palo derecho de Magunazelaia.

El capitán lo celebró con la misma alegría que si se lo hubieran adjudicado a él, consciente de que si alguien necesitaba algo más que una palmadita en la espalda era precisamente el gaditano, ansioso por dar carpetazo a una inédita racha de 13 jornadas sin marcar. Fue, sin duda, la espoleta que detonó la resurreción del de San Roque, que bordó una actuación brillante en la que le salió a la perfección todo lo que hasta ahora se le venía resistiendo.

Porque fue él también el que forzó el pisotón de Etxeita que acabó convirtiéndose en el penalti que originó el segundo gol, después de que el árbitro corrigiera su decisión inicial de no señalar nada punible tras comprobar la acción en el monitor a instancias del árbitro. En esta ocasión no fue Corpas sino Aketxe el encargado de lanzarlo, con un temple que le permitió dejar el choque casi visto para sentencia superados los primeros 45 minutos y elevar así a diez una cuenta particular en la que los cuatro últimos goles se los ha apuntado desde los once metros.

Pese a que la victoria estaba encarrilada de manera más cómoda de lo que se esperaba, la escuadra azulgrana no solo no se dio por satisfecha, sino que se desató la melena guiados de nuevo por Stoichkov que dejó que Corpas clavara la primera de las tres estocadas de la seguda mitad que condenan a los zornotzarras a un negro destino del que solo un milagro les podría indultar. Los tantos añadidos de Bautista y Konrad redondearon la tercera manita que los de Etxeberria han firmado esta temporada, tras las obtenidas ante el Valladolid (5-1) y el Eldense (5-1).

Tras esta exhibición de poderío anotador, solo cabe esperar que el Eibar se haya guardado algunos goles más de cara al partido del sábado (21.00 h.) en el estadio del Levante.