SD Eibar Europa, telón de fondo para dos intrusos Joan Jordan choca la mano con el preparador físico del Eibar, Toni Ruiz, durante un entrenamiento en Atxabalpe. / MORQUECHO El Eibar se encomienda de nuevo a su fortaleza en Ipurua para frenar el vuelo de un sorprendente Getafe | Pese a que un triunfo le situaría a las puertas de las plazas continentales, el equipo armero solo piensa en alejarse del descenso LETIZIA GÓMEZ Viernes, 15 febrero 2019, 07:58

Muchas de las crónicas que se han publicado sobre este enfrentamiento de esta noche en Ipurua entre el Eibar y Getafe apelan a las aspiraciones europeas de dos equipos que no dejan de ser intrusos en esta pelea. Los armeros, de hecho, ni siquiera quieren mentar esa posibilidad, porque cada vez que se han emocionado la competición les ha puesto en su sitio. Su principal y único objetivo a esta hora sigue siendo el de certificar su permanencia un año más en la categoría, porque, aunque su juego se asemeje mucho más al que puede desplegar un equipo grande, los siete puntos que tiene de renta sobre el tercero por la cola tampoco permiten demasiadas alegrías.

Pero es que ni siquiera el Getafe, que con 35 puntos le está discutiendo al Sevilla su plaza en la Liga de Campeones, se atreve a hablar abiertamente de Europa. Su técnico y los jugadores azulones se esfuerzan por tirar de la cautela, conscientes de que marcarse metas tan ambiciosas sin haber asegurado aún la salvación puede tener graves consecuencias. Muy mal lo tendrían que hacer para sufrir en lo que resta de campeonato, pero también son conscientes de que los billetes para viajar al continente suelen estar reservados para los equipos con más posibles.

Hacer bueno el punto

Por eso, el Eibar no ve más allá de los tres puntos que se ponen en liza ante su público. Después del sabor agridulce que dejó en la expedición azulgrana el empate cedido en el último suspiro ante el Sevilla, regresan a su fortaleza, donde han conseguido resguardar gran parte del botín que han ido acumulando hasta la fecha.

Ese punto con sabor a derrota del Pizjuán se cubrirá de una capa de oro si los armeros logran superar a un equipo madrileño que solo ha sufrido dos derrotas como visitante y que ha sumado nada menos que tres victorias y siete empates lejos del Coliseum. Tiran de diferentes recursos, para empezar porque los azulones son los que más faltas cometen y los armeros los que menos, pero Mendilibar hace bien en avisar que el Getafe puede ser la horma del zapato que usan los azulgranas.

Se llame como se llame el rival, el de Zaldibar no va a modificar su plan de acción habitual. Es en el que creen sus jugadores y el que saben llevar a cabo. Ya se vio en Sevilla que cuando alteran su forma de jugar su potencial mengua.

El técnico sigue sin poder contar con Dmitrovic, ni Calavera, y tampoco tendrá a su disposición a Ramis, su gran baluarte en defensa, pero el retorno de Pedro León a la convocatoria ha inundado de alegría el vestuario armero. De primeras, no parece probable que juegue, porque tres semanas de entrenamiento con el grupo se antojan pocas para adquirir el ritmo que se necesita a estas alturas de la competición, pero aunque la Liga no está para muchas concesiones, si este partido las da, no cabe duda de que Mendilibar le otorgará unos minutos para que vuelva a sentirse futbolista después despertar de una pesadilla que ha durado nueve meses.

En principio, la única novedad que se prevé en el once es la presencia bien de Paulo o bien de Bigas en el puesto de Ramis, aunque el portugués parece tener más opciones, ya que fue él quien suplió al mallorquín cuando se retiró con molestias en Sevilla.

También habrá que ver si el técnico decide dar un pequeño respiro a Sergi Enrich, que el pasado domingo tuvo que pedir el cambio por puro agotamiento. Kike García tomaría entonces su relevo con ganas de volver a marcar después de que el VAR anulara el gol que anotó al poco de saltar al campo en la capital hispalense. El preparador armero tiene alternativas de sobra para buscar el séptimo triunfo en casa.