Etxeita toca la campana en el descuento

Quien piense que la suerte no existe, que se lo pregunte al Eibar, que logró llevarse una victoria in extremis en el descuento, después de que el Oviedo estrellara dos remates casi seguidos en los palos de Yoel. No todo hay que agradecérselo a la fortuna, porque si los armeros consiguieron apuntarse su octavo triunfo de la temporada fue también porque, aún después de haberse quedado con diez jugadores por la lesión de Venancio cuando Garitano ya había realizado los cinco cambios, siguieron apretando con la ayuda de una afición que desafió a la mala climatología y al discreto partido que su equipo había realizado hasta ese momento.

Nunca hay que rendirse. Es la lección más importante que se debe extraer de un compromiso en el que el equipo azulgrana demostró que cuando parece que no hay de dónde sacar, saca a relucir lo mejor de sí mismo. Y en este caso, además del victorioso gol anotado por Etxeita, cabe destacar la salida al campo de un Llorente que, pese a que no estaba llamado para jugar, acabó siendo determinante en la consecución del triunfo. Y es que el riojano fue precisamente el que forzó el córner que propició un barullo en el área ovetense y que su compañero en el Athletic y ahora en el Eibar terminó empujando con la ayuda de toda una grada volcada con su equipo.

La locura se desató entre los azulgranas, encabezados por un Garitano incapaz de contener su felicidad tras haber sufrido lo que no estaba en los escritos durante todo el partido. En sus manos había recaído la presión de tener que recomponer a los suyos del varapalo sufrido en Valladolid para evitar que el Almería, que ganó en el descuento al Sporting (0-1), se embalara en solitario.

1 S.D. Eibar Yoel; Tejero, Venancio, Etxeita, Glauder (Correa, m.56); Sergio Álvarez, Javi Muñoz (Sielva, m.56), Edu Exposito, Corpas (Stoichkov, m.56); Quique ( Aketxe, m.80)y Blanco Leschuk (Llorente, m.74). 0 Oviedo Femenías; Lucas, David Costas, Dani Calvo, Cornud; Sangalli (Luismi, m.70), Jimmy, Brugman (Borja Sánchez, m.84), Jirka (Pombo, m.54); Matheus Aiás (Borja Bastón, m.54) y Obeng Obeng, m.70). Goles 1-0: min.90+3, Etxeita

Árbitro Pulido Santana (comité canario). Sin problemas. Solo amonestó a l oventense Cornud en el minuto 14 por una falta a Corpas

Incidencias Partido correspondiente a la 14ª jornada en la Liga Smartbank disputado en Ipurua, donde se dieron cita 3.551 valientes en una noche casi invernal

Los cinco partidos seguidos que los ovetenses acumulaban sin perder lejos de su casa no eran el único recordatorio de lo complicada que es esta categoría, puesto que instantes antes de que diera comienzo el choque, el marcador anunciaba una apluadida goleada del Amorebieta sobre el Valladolid.

Tras romper el hielo con dos ocasiones iniciales consecutivas, los asturianos anunciaron al personal que no tenían intención de pagar los platos rotos de su rival. Entre esa advertencia y la presión sin convicción de los de Garitano, las estadísticas de posesión se fueron acumulando en favor de los azules, sin que los eibarreses lograran encontrar algún resquicio por el que hacer daño con sus individualidades.

Fernando Llorente saltó al césped en el minuto. 75. / Askasibar

Y en la segunda parte las cosas se pusieron aún más cuesta arriba para el Eibar, que se vio asediado por un rival que se fue creciendo, primero tras el primer disparo de Pombo al palo, después cuando Venancio se tuvo que retirar lesionado sin recambio alguno y por último cuando el larguero escupió otro remate de Pombo.

Llorente, la luz que iluminó la noche

Pero entonces, Fernando Llorente se despojó del peto y saltó al césped para hacer lo que ha venido a hacer aquí, a ayudar a su nuevo equipo. Todo un campeón del mundo que no dudó en ponerse a luchar por cada balón, como el que peinó para forzar el córner que arrojó la luz en plena oscurida