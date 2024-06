Etxeberria: «Veo muy bien a mi equipo para ascender»

Alberto Echaluce Orozco Eibar Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Domingo, 2 de junio 2024, 23:00 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El entrenador del Eibar, Joseba Etxeberria se mostró muy satisfecho del juego que mostró su equipo en el decisivo partido disputado en Ipurua ante el Oviedo, pese a la no consecución del ascenso. «Hemos ganado, pero queríamos subir. El Leganés jugaba en su campo y sabíamos que iba a ser muy difícil, pero hemos hecho un gran partido, acompañado de una gran victoria».

En cuanto al encuentro, el técnico de Elgoibar explicó que «el primer tiempo ha sido muy bueno y hemos conseguido reponernos de ese gol en el minuto cinco. Esa respuesta que han dado mis jugadores tras ponerse por detrás en el marcador ha sido muy meritoria». Por ello, el técnico de Ipurua juzgaba el buen estado de sus hombres, especialmente en su feudo. «Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Era diferente conseguir el tercer o el sexto puesto. Somos fuertes en Ipurua, y nuestro objetivo es subir. El equipo me transmite mucha seguridad. Esto nos tiene que reforzar. Le damos mucho valor a la tercera plaza y me gusta lo que veo en el verde. Me siento orgulloso del equipo que tengo. Sabemos nuestro estilo y comprendemos que si jugamos bien podemos hacer muchas cosas. En este tipo de eliminatorias solo puedes hacer lo que tienes en tu mano».

Arbilla y Tejero

Etxeberria se mostraba confiado con el rendimiento que puede dar su equipo en el playoff. «Llegamos muy bien a esta fase final». Y, en ese sentido, destacaba cómo su equipo volvía a ver puerta. «Hemos conseguido 70 goles. Hemos vuelto a ser lo que queremos, uno de los aspectos por los que fiché por el Eibar. Le damos valor a lo que tenemos». El Eibar se enfrentará de nuevo contra el equipo asturiano, un aspecto que no le causa gran preocupación. «Hay equipos fuertes en Segunda y el Oviedo tiene un nivel muy alto. El Eibar llega bien. No todo el mundo está capacitado para esta respuesta. Estamos seguros de lo que hacemos y la exigencia es máxima».

A lo largo de la semana, Etxeberria habló de garantizar la tercera plaza. «Si pasaba algo en Leganés nos íbamos a enterar, pero también teníamos cuatro jugadores con amarillas y esto era un temor importante». Ahora solo queda preparar el encuentro de la primera eliminatoria en Oviedo. «Tenemos que hacer un buen partido en el Tartiere. La respuesta del equipo después del primer gol ha sido fenomenal». En esta dirección, Etxeberria valoraba el juego de sus hombres. «Hemos metido cuatro goles y el grupo está bien. El segundo partido de la eliminatoria es en casa y esto es una ventaja importante».

En cuanto a las bajas que tiene su equipo, Etxeberria incidió en que «vuelve Arbilla y posiblemente a Tejero le podremos recuperar. Más difícil lo tiene Bautista que padece una rotura de fibras». El entrenador del Oviedo, Carrión, dijo que «hemos dado un primer paso para el ascenso».