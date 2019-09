S.D. Eibar Esteban Burgos entra por primera vez en la convocatoria Esteban Burgos en acción. / Askasibar Mendilibar ha citado a 20 jugadores, entre ellos no está el lesionado Enrich, para recibir mañana al Sevilla J. A. REMENTERÍA Miércoles, 25 septiembre 2019, 12:58

Estaban Burgos es la gran novedad en la convocatoria del Eibar. Es la primera vez que el central entra en la lista en lo que va de temporada tras superar sus problemas en el tobillo que le han tenido apartado durante toda la pretemporada y el comienzo de la Liga. Las rotaciones pueden llevar a Mendilibar a tomar la decisión de apostar por un once con algunos cambios. Quien no está en la lista es Enrich, ya el delantero se recupera de una lesión. Es la segunda jornada que no está operativo el menorquín.

Es novedad también el central Pedro Bigas, que no está teniendo protagonismo hasta el momento. Están citados, además de Esteban Burgos y Bigas, los porteros Yoel y Dmitrovic; los defensas Arbilla, Cote, Ramis, Oliveira y Tejero; los centrocampistas Escalante, Diop, Sergio Alvárez, Edu Exposito, Orellana, Inui, De Blasis y Pedro León; y los delanteros Quique González, Kike García y Charles. En total, veinte jugadores para recibir mañana al Sevilla en Ipurua a partir de las 19.00 horas.