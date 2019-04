«Espero que no paguemos los platos rotos del Madrid» Sábado, 6 abril 2019, 08:27

El Eibar viaja al Bernabéu fortalecido tras embolsarse el triunfo de la tranquilidad ante el Rayo, pero con un cierto temor no oculto de convertirse en la víctima propiciatoria de un Madrid tocado tras perder en Valencia. De ahí que Mendilibar dijera ayer que espera «que el Eibar no pague los platos rotos del Real Madrid. Aún no estando bien pueden meterte seis, pero no debemos bajar los brazos, sino competir como hasta ahora». La motivación nunca falta cuando se trata de jugar en el coliseo blanco. «Los jugadores tienen esas ganas de jugar en un Bernabéu sin el temor de que te pillen los de abajo».

También confía en que no tengan sed de venganza por el 3-0 de la primera vuelta. «No se acordarán de la primera vuelta, yo no me acordaba, fue hace mucho. Nosotros estamos bien y tenemos una nueva ocasión para sumar puntos», agregó.