«Espero ver en Burgos un Eibar más agresivo, de mayor disputa»

Arrasatearra. Jugó en la SD Eibar de la temporada 73/74 a la 76/77, tres campañas en Tercera y una en Regional Preferente. Disputó la fase de ascenso con el Eibar a Segunda División en la 73/74, se enfrentó al Burgos en el que cayeron 2-0 en El Plantío y ganaron en Ipurua 2-1, partido éste, en el que se produjo la desgraciada lesión del portero armero Javier Castañón, que estaba fichado por el Orense de Segunda. Tras su posterior paso por el Real Unión, retornó a un Eibar en la 78/79 que estaba en Preferente para lograr el ascenso a Tercera. Jon Arriaran fichó por el Eibar procedente del Mondragón, jugaba en el centro del campo.

Mañana, el Eibar se enfrenta al Burgos en el Plantío, Arriaran recuerda aquel play off. Este es un momento para rememorar la historia. «En Ipurua jugamos en el centro del campo Diego, Patxi Aranegi y yo. En ese partido de vuelta se lesionó Castañón de la rodilla, creo que tenía firmado el contrato con el Orense de Segunda». Es accionista y abonado de la entidad azulgrana, ha sido comentarista en Radio Euskadi del Eibar en Primera en Radio Euskadi durante seis años. Sabe de lo que se habla.

Jon Arriaran hace su análisis del Eibar, ve a un equipo en dos planos distintos, en casa y fuera. «Es un equipo al que le cuesta hacer cosas. En Ipurua le cuesta ganar bastante dado que los contrarios son equipos muy trabajados, muy físicos. No le dejan espacios y le cuesta maniobrar, no está teniendo claridad ni lucidez hacia arriba para poder terminar los partidos convenciendo y ganando con más criterio. Le cuesta muchísimo ganar los partidos». Lejos de su estadio ve a un Eibar «más desdibujado, que no encuentra el sitio, le hacen daño muy fácil, no termina de controlar ni un partido, lo que le está penalizando bastante. El año pasado igual no convencía tanto, pero ganaba bastante, pero esta temporada le está costando sacar puntos».

La pasada jornada ganó al Huesca en un partido que lo remontó sin bajar los brazos. El lateral Ríos Reina consideraba que este triunfo de la forma que se hizo es un espaldarazo para el futuro. «En el aspecto positivo de ese comentario pongo que se luchó hasta el final, el Eibar no cedió en su empeño todo el segundo tiempo hasta conseguir la victoria, si bien es verdad que al final, quieras o no, ganamos de un penalti y de un gol en propia puerta, son lances que suceden durante el partido porque te lo has ido ganando poco a poco. No obstante, al Eibar le costó mucho, al igual que los cinco últimos partidos de casa, todos tienen un mismo patrón bien definido, que los equipos están bien trabajados, son difíciles, y que atascan el partido del que no sabemos salir». Mañana la cita es ante un Burgos en su estadio, segundo clasificado que viene de ganar a la Ponferradina en El Toralín.

«Hasta hace no mucho se le consideraba la revelación, pero habrá que calificarlo de una manera más contundente porque está haciendo bien su trabajo, no pierde, no encaja, juega muy en bloque, muy posicional y a quien es complicado ganarle. Espero ver en Burgos un Eibar más agresivo, de mayor disputa por todos los balones, a ver si se puede sacar algo porque ahora se ve que las clasificaciones se van definiendo y comienzan a comandar los equipos que, en teoría, están llamados a estar arriba, no se puede perder su estela».

Los dos primeros, complicado

Arriaran ve complicado ver a un Eibar entre los dos primeros por la razón de que «le cuesta ganar los partidos». «Ganar cuesta a todos, pero observo que hay bastantes aspirantes que estarán hasta el final», apunta. El que fuera centrocampista ve tanta igualdad que señala que «es tan difícil ganarle al Alavés como al Huesca o Lugo, cualquiera diría. Todos los equipos pueden generar los problemas en cualquier situación del campo. Nos cuesta ganar en casa y fuera estamos más pobres que el año pasado. Veo una Segunda División muy complicada, bien trabajada y con jugadores de calidad».

Y cuestionado qué es lo que le falta a este Eibar, apunta que «falta un poco más de acierto en el final de las jugadas. No tenemos el acierto para estar arriba y esto es fundamental en casa para el Eibar, pero también es fundamental jugar con más criterio y ponerse por delante en el marcador, algo que le está costando muchísimo». Pronto llega el mercado de invierno, a su juicio se echa en falta un jugador de las características de Expósito «que aporte un poco de claridad en el último toque del tramo final de la jugada, pienso que esto nos falta». Hablando si falta liderazgo, responde que «siempre he sido partidario de jugadores que transmitan carácter al equipo.

Liderazgo es una palabra individualista, en un equipo hace falta tres jugadores que tengan carácter y marquen las pautas que el equipo ha de tener en cada partido. Si hay que personalizar lo hago en jugadores como Arbilla, que tienen que dar un paso adelante, a base de jugar y de inyectar otros valores que son fundamentales. Nos falta casta, sobre todo fuera de casa, dado que nos hacen daño fácil. No solo con casta se gana, pero sí que daría un sentido al equipo».

Las matemáticas no engañan

A poco de finalizar la primera vuelta y a las puertas de la segunda ronda, Arriaran ve complicado estar muy arriba. «Las matemáticas no engañan. Si el año pasado sacamos 80 puntos y no subimos, este año que estamos ahora con 30 puntos y nos falta tres para el final de la primera ronda, ganando los tres sumaríamos 39, pero así todo no llegaríamos a la media que tuvimos el año pasado para poder ascender. Me parece harto difícil hacer los 9 puntos que faltan porque tenemos tres partidos difíciles, aun ganando los tres estaríamos por debajo de la pasada campaña. Más que detectar los puntos de arriba o abajo, las sensaciones que me transmite el equipo a veces es que fuera no vamos a conseguir los puntos que logramos el año pasado. Y en Ipurua tampoco somos tan fiables como lo fuimos en la temporada pasada».