A la espera de una temporada 23/24 para un Eibar que genere nueva ilusión

La SD Eibar afronta la temporada 23/24 con cambios, empezando en los extractos más altos de los estamentos de la entidad, como ha sido la reestructuración con el cambio de estado de Jon Ander Ulazia de consejero delegado a consejero, un movimiento estratégico, planteado por el propio Jon Ander, que no deja de ser un punto importante en un nuevo planteamiento para afrontar el futuro proyecto. El Eibar va a llevar a cambios, 'reformas', dentro de su estructura. Ambiciona estar arriba, no renuncia, pero para ello ejecutará una política de maximizar todos los recursos paralelos a un potencial económicamente más limitado. Sin duda, el eje del todo el proyecto es el primer equipo de la mano de Joseba Etxeberria. El director deportivo César Palacios tendrá que trabajar en configurar un plantel que sea competitivo, al tiempo que liberar fichas para no verse encorsetado por el círculo cerrado que supone el tope salarial. Muchos encajes para diseñar un plan de choque que ofrezca todas las garantías para afrontar un año de ilusión, sin dejar de lado la ambición de intentar estar arriba en una liga que se prevé complicada. El próximo miércoles se conocerá el calendario que se presenta atractivo,

La afición del Eibar, pese a las dos intentonas fallidas para subir a Primera, sigue siendo fiel, su presencia en Ipurua, sus números realmente traslucen su empatía con el equipo. Se presenta un año novedoso, sobre todo porque espera un nuevo discurso de la mano de Joseba Etxeberria. «Joseba Etxeberria puede aportar un cambio, un aire fresco, una ilusión. Es una persona que viene con hambre, con ganas de demostrar y eso es muy importante para nosotros e incluso para los propios jugadores porque son los primeros que están abatidos con lo ocurrido», ha llegado a decir la presidenta, Amaia Gorostiza. «El club tiene un proyecto de futuro que es sostenible, viable y amoldable a las situaciones. Es un proyecto vivo, nosotros trabajamos todas las temporadas con varios escenarios, no somos ajenos a que lo que nos ha ocurrido la pasada temporada y esta, y nos puede volver a ocurrir. Nuestro foco sigue estando en estar en esos puestos de ascenso y poder volver a militar en Primera. Estamos trabajando para poder conseguirlo. Entre todos podemos volver a hacer el esfuerzo no sin antes ajustarnos a nuestros nuevos presupuestos, que estamos ya trabajando en ello», reafirma la mandataria de la entidad azulgrana.