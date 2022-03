Espejismo de un equipo inoperante

Durísimo correctivo el recibido en Cartagonova. El Eibar perdió tres meses después. No proyectó la imagen de un líder, fue un espectro, sin juego, no dominó ninguno de los conceptos, errático, sin capacidad para doblegar a un Cartagena que tuvo mucho más convencimiento e ideas más claras para remontar. Ya desde los primeros compases, estrelló un balón en el larguero de la portería armera. Fue el primer aviso. Minutos después le anularon un gol, antes, Stoichkov adelantó a un Eibar que volvía a mostrar su efectividad. Esta vez se paralizó el tiempo y no hubo más para los hombres de Garitano. Ayer no hubo fondo de armario para sustituir a Venancio y Sergio Álvarez, central y centrocampista habituales que, por lesión, no estuvieron y, sinceramente, les eché de menos. Tampoco Expósito, que volvía tras recuperarse de su lesión, fue el referente de otras veces, estuvo desaparecido.

El Eibar fue un compendio de errores, especialmente a la hora de defender. Traspiés con consecuencias que acabaron en ese 4-1, apuntaría que con daños colaterales como son las bajas de Arbilla y Javi Muñoz (ambos por tarjetas), Stoichkov (expulsado) para recibir el domingo al Amorebieta, y del entrenador, Garitano, que fue expulsado. El Eibar no estuvo a la altura ante el Cartagena, que se aprovechó del escaso control que tuvo del partido el cuadro eibarrés, especialmente roto y con un centro del campo, entre otras razones, sin ese empuje y fuerza para frenar a los rivales. Ni en la primera ni en la segunda parte, el Eibar se encontró cómodo, ni ofreció peligro real. Me conformo con pensar que fue una mala tarde, la pesadilla de un mal sueño. Faltó liderazgo y después de mucho tiempo el Eibar encaja una derrota con una severa goleada que vino a romper un aspecto que había mejorado notablemente: la firmeza defensiva. Quedan doce jornadas en las que la exigencia va a ser máxima. Sigue siendo líder, pero ahora con un punto por encima de Almería y Valladolid. La lucha por el ascenso no permite concesiones, ni errores. Y el primer envite se presenta este domingo ante los zornotzarras del exjugador armero Vélez de Mendizabal, rival que se me antoja complicado, será una buena ocasión para olvidar el descalabro de ayer. La pugna por el ascenso será complicada hasta el final y el Eibar debe estar preparado para sufrir, así lo veo, y para mantener la cabeza fría.