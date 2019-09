El Espanyol aún no ha marcado en las tres jornadas disputadas Paulo Oliveira ha marcado un gol, en Mallorca. / M.ASKASIBAR El Eibar se va a enfrentar a un rival que viene acusando un serio déficit de juego | J.A. REMENTERIA EIBAR. Miércoles, 11 septiembre 2019, 08:08

El Eibar va a recibir este domingo en Ipurua a un Espanyol que es el único equipo de Primera que en las tres jornadas que se llevan jugadas no ha marcado ni un gol, un problema que trae de cabeza a su cuerpo técnico encabezado por David Gallego. El Espanyol como el Eibar solo cuenta con un punto y ahora mismo ambos equipos se hallan en la zona de descenso, con un punto en sus respectivos casilleros. El Espanyol, que ha jugado ante Sevilla, Alavés y Granada, no ha sido capaz de marcar.

El rendimiento del Espanyol se ha visto lastrado por la falta de acierto entre los tres palos. Las referencias arriba no se han destapado todavía: Ferreyra ha brillado en la Europa League, pero no en el torneo regular, y Calleri acaba de aterrizar. Frente al Granada, Gallego apostó por Wu Lei en punta y el extremo chino tuvo algunas ocasiones claras de gol, aunque no llegó a materializarlas. En el cuerpo técnico 'perico' se confía que la semana en la que no ha habido competición les haya venido bien para pulir la estadísticas.

Además de la falta de goles, el Espanyol destaca por otros números de cara a portería. Los catalanes son el decimosexto equipo de Primera en remates efectivos (19) y el decimoctavo en remates a portería (6).

En cuanto a centros al área, sólo el veinte por ciento de estos son buenos. En las filas del Espanyol militan cuatro internacionales, casos de Puado y Pol Lozano (sub21 española), Wu Lei (China) y Vargas (sub23 argentina). Para el choque de Ipurua el técnico blanquiazul sí podrá contar con el lateral zurdo Adrià Pedrosa, que está plenamente recuperado de sus problemas en el cuádriceps de la pierna izquierda. Quien no estará en Ipurua es el exjugador del Athletic Ander Iturraspe que se recupera de una luxación acromio-clavicular en el hombro izquierdo. Los armeros también tienen unos números discretos con el gol, llevan marcados 3, dos de ellos en casa del Atlético de Madrid (3-2)y uno en la primera jornada en Son Moix ante el Mallorca (2-1), no pudo hacer diana en El Sadar ante Osasuna que acabó 0-0. Por contra, la formación armera ha encajado 5 goles, un balance entre goles a favor y recibidos que sale negativo.

Tope salarial en 47 millones

La LFP ha hecho públicos los límites salariales de los clubs de Primera y Segunda División y estableció el del conjunto armero en 47,123 millones, casi seis más que los 41,258 de la pasada campaña. El Eibar tiene un margen de algo más de ocho millones en el límite salarial que les permitiría fichar en el mercado invernal. El límite salarial se calcula de restar a los ingresos totales el gasto que no tiene que ver con la plantilla deportiva. En los ingresos se incluyen los obtenidos por competiciones, publicidad, patrocinios, derechos televisivos, las cuotas de abonados y socios, las entradas, la explotación de instalaciones y tiendas y la que es más importante, los ingresos por ventas de jugadores.

Los gastos del Eibar llegan hasta los 39 millones, los algo más de ocho que le quedan hasta llegar al límite de 47,123 millones, cifra publicada por la LFP, son de los que podría echar mano en el mercado invernal. En los últimos cuatro años la evolución del límite salarial del Eibar ha sido importante. En la temporada 16/17 era de 23,5 millones para pasar en un año a 33,2 y la pasada campaña a los 41,2 millones. Por contra, el Espanyol que visita este domingo Ipurua tiene un límite salarial de 68,738 millones de euros.