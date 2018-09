S.D. Eibar El uno a uno del Espanyol 1 - Eibar 0 02:17 DV de oro El Eibar cayó derrotado en su visita al Espanyol con un gol de Hermoso LETIZIA GÓMEZ Miércoles, 26 septiembre 2018, 10:55

4

Dmitrovic

Una vez más, el meta serbio estuvo entre los más destacados de su equipo, saliendo con seguridad por arriba, atrapando todos los balones que le llegaban y hasta saliendo fuera del área para despejar un balón de cabeza. Lo paró todo menos el remate ajustado de Hermoso a la salida de un córner inexistente.

2

Arbilla

El navarro está resultando ser todo un comodín para Mendilibar, que ya le ha utilizado como central, como lateral izquierdo y ayer en el flanco derecho. Y aunque su polivalencia es muy apreciada, lo cierto es que no está en su mejor forma física y cometió fallos como el que provocó la ocasión de Sergio García.

3

Paulo Oliveira

El portugués se ha convertido en el único jugador junto a Dmitrovic que lo ha jugado todo desde que comenzó el campeonato y pese a ello no da muestras de cansancio. Al contrario, cada vez se le ve con más confianza y evitó con su cuerpo que un disparo de Melendo se convirtiera en algo más grave.

4

Pedro Bigas

El asturiano retornó al equipo casi un mes después de haber caído lesionado en el derbi y se erigió en el mejor de los azulgranas, no solo por el balón que le arrebató a Sergio García lanzándose al suelo sin cometer penalti, sino también por el poderío que demuestra por alto y a la hora de salir con el balón.

3

Cururella

Rápido a la hora de recular hacia atrás, mostró una gran proyección ofensiva y mucha inteligencia a la hora de redoblar a sus compañeros de ataque para llevarse con él a los defensas, como en la acción del primer minuto de la segunda mitad que sirvió para que Cardona encontrara un pasillo para lanzar.

2

Sergio Álvarez

No tuvo su noche. Todo el trabajo de contención recayó en él y no dio abasto para frenar una línea en la que Darder, Marc Roca y en especial se movieron casi a placer. Cuando saltó Escalante debió respirar aliviado, pero el tanto del Espanyol poco después acabó con sus esperanzas y fue sustituido por Enrich.

2

Jordán

Es el segundo partido en el que Mendilibar le coloca como mediocentro y, pese a que quizás sea el jugador técnicamente más talentoso del equipo, pierde muchos enteros cuando no juega más adelantado, donde sí logra hacer más daño. Defender no es su mayor fuerte y ayer era necesario bregar.

3

De Blasis

Ayer disputó su tercer partido consecutivo como titular y el argentino demostró que se ha ganado la confianza de Mendilibar no solo por su aportación en los dos últimos goles del equipo, sino porque defiende casi con el mismo ímpetu que ataca. Su aportación promete ser fundamental esta temporada.

2

Pere Milla

No se le puede negar que intentó servir balones al área y que lo consiguió en alguna que otra ocasión, pero no logró alcanzar el nivel que ofreció en el derbi ante la Real ni frente al Atlético en el Wanda. Mendilibar le sustituyó por Escalante, con el fin de reforzar un centro del campo que no carburaba.

2

Orellana

Es nervio puro, pero en muchas ocasiones se hace un lío consigo mismo y provoca muchas pérdidas de balón. Eso sí, tiene mucho pundonor y en cualquier momento suelta una chispa, como el remate al exterior de la red en la recta final de la primera mitad o el pase a Charles en la última acción.

3

Cardona

El barcelonés dispuso de una de las mejores ocasiones del partido en un disparo desde la perpendicular del área que Diego López sacó de manera providencial, pero tuvo que retirarse con una posible luxación en el hombro derecho mediada la segunda mitad. Le estaba poniendo muchas ganas.

2

Escalante

El argentino había logrado ser determinante en los dos últimos partidos, pero su salida no arregló los problemas del equipo.

2

Charles

El brasileño quiso aprovechar los minutos tras quedarse de nuevo en el banquillo, pero el árbitro no quiso ver penalti en su derribo.

1

Enrich

El último cartucho del técnico para buscar un empate no explotó.