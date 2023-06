El Espanyol anunciará en breve la contratación de Garagarza como nuevo director deportivo

El que fuera director deportivo de la SD Eibar Fran Garagarza será el nuevo director deportivo del Espanyol, hecho que se anunciará en los próximos días, queda oficializarlo. El objetivo del Espanyol es retornar a Primera. Garagarza será el encargado del nuevo proyecto del equipo perico, rival del Eibar en Segunda tras haber descendido de Primera. Garagarza se desvinculó del club armero cuando bajó de Primera a Segunda en la temporada 20/21. El mutrikuarra inició su trayectoria en el Eibar, donde pasó siete años al frente de la dirección deportiva. Entre sus operaciones destacaron las contrataciones de Joan Jordan, Rubén Peña, Inui, Lejeune, Kike García, Dimitrovic, entre otros. Garagarza tiene contrato con el Wolverhampton hasta el próximo 30 de junio, ha estado trabajando en el equipo de trabajo de Julen Lopetegi.

Según se puede leer en 'Lagrada' tendrá por delante una buena pila de trabajo sobre su mesa, y es que le tocará buscar reemplazo a piezas como Joselu, el hasta ahora principal referente goleador, y a Aleix Vidal y Pedrosa, que dejan el club. También habrá de decidir qué pasa con Leandro Cabrera y César Montes, que acumulan pretendientes tanto nacionales como extranjeros y pueden salir, al igual que Sergi Darder, que es una pieza muy codiciada –ha sonado en la órbita de clubes, aparte del Barça, como Sevilla, Valencia, Villarreal, Mallorca, Almería, Betis y Olympiakos– y a la que deberá presentar un proyecto ciertamente solvente para evitar que cambie de aires. Tampoco les faltarán ofertas a Brian Oliván, Javi Puado, Edu Expósito o Martin Braithwaite, y se debe pensar qué hacer con hombres que vuelven de sus respectivas cesiones como Vilhena, Dimata y Pol Lozano. Por el contrario, deberá buscar salida a futbolistas que no han contado, como Lazo. A nivel de incorporaciones, parece claro que deberá reforzarse cada línea con un par de laterales, también centrales si se pierden efectivos para el eje de la defensa, algún hombre para el medio del campo y otro goleador, o quien sabe si más si no se puede retener al danés.