ESCALANTE Y CARDONA, CLAVES

Providencial la salida de Marc Cardona. En el poco tiempo que estuvo sobre el césped hizo lo suficiente para que su equipo consiguiera la victoria. Una acción individual suya por la línea de fondo, con posterior disparo rechazado, lo empujó a la red Sergi Enrich. Felicidad en Ipurua. El gol llegó en el minuto 87. Seis antes, en el 81, Mendilibar había tomado la decisión de sustituir a Cucurella. Barajaba en la banda dos opciones, Kike García o Marc Cardona. Se inclinó por el joven delantero, que le dio la razón. Acertó de pleno. El Eibar tenía embotellado a un Celta cuyo juego consistía en esperar con una defensa muy, muy imprecisa. El Eibar necesitaba una 'chispa' explosiva, alguien diferente que aportara dosis de desequilibrio, que ofreciera destellos. Una figura que, gracias a su individualidad, pusiera un toque de distinción. Fue Marc Cardona. Las veces que ha tenido su oportunidad, el catalán ha mostrado su condición de futbolista nada lineal, vertical y atrevido a la hora de encarar al rival, además de dominador en el uno contra uno.

Los tres puntos llevan la firma implícita de Marc Cardona. Aunque Enrich marcara el tanto, el gran artífice fue en esta ocasión ese número '7' de escuela culé. Mendilibar no quiso desprenderse de este jugador en el mercado de invierno, y eso que no le faltaron ofertas. El de Zaldibar depositó mucha confianza y poco a poco le está dando sus minutos y muestra mayor madurez. Los algo más de diez minutos que jugó fueron determinantes para que el Eibar sumara tres puntos y acabara con una racha de tres jornadas sin vencer. Ayer se hizo justicia. El Eibar mereció sacar adelante el partido ante el Celta, en mi opinión el rival más flojo que ha visitado Ipurua en lo que llevamos de Liga.

El Eibar no desplegó un juego brillante. A pesar de ello tuvo sus ocasiones, especialmente el penalti fallado por Charles, que intentó batir a Rubén Blanco con una paradiña. El balón salió por encima del larguero. El ariete azulgrana acomodó mal el cuerpo y lo echó hacia atrás lo suficiente para que el esférico se fuera a las nubes. Ocurrió en el minuto 65, en una pena máxima señalada previa consulta con el VAR tras un derribo de Juncà a Orellana. Por ocasiones, destacaría las de Cucurella y Orellana en la primera mitad. Rubén Blanco respondió con brillantes intervenciones en ambas.

El control fue del Eibar. Su juego, sin embargo, pecó de falta de velocidad ante un contrincante poco consistente. Los armeros fueron presa de un ritmo plano y nada sorprendente. Los errores defensivos célticos dieron paso a oportunidades que quedaron en eso, en oportunidades. Mendilibar buscó más mordiente en un centro del campo donde Jordán no tuvo tanta presencia como otras veces. Introdujo a Escalante en busca de mayor profundidad. No obstante, el Eibar vivió el partido con mucha comodidad ante un Celta que apenas llegó, salvo al iniciarse el choque a través de un error de Diop aprovechado por Maxi Gómez para asistir a Brais Mendez. Paró Dmitrovic, que volvía bajo palos después de varias jornadas de ausencia. Hubo otra llegada celtiña que hizo temblar a Ipurua, al aprovechar que Cucurella recibía asistencia en la banda. En una rápida contra, el Celta sacó petróleo de un dos contra uno ante Cote y Maxi Gómez estrelló el esférico en el larguero. Paramos de contar porque no hizo nada más.

Dmitrovic y Ramis fueron las novedades, dos hombres que cumplieron su cometido con buena nota. Arbilla, víctima de molestias en la rodilla, fue sustituido avanzado el segundo tiempo. Salió en su lugar Bigas. El Eibar suma 34 puntos, avanza en su papel de fondista hacia la consecución de la permanencia. Tiene once puntos de margen respecto al descenso. Seguir una temporada más en la máxima categoría está cada vez más cerca. Por arriba, los puestos europeos tampoco aparecen muy lejanos. Este triunfo viene como anillo al dedo para una semana en la que hay que preparar el derbi del sábado en Mendizorrotza frente a un Alavés que ahora mismo habita en posiciones continentales.