Escalante y De Blasis, claves

Gran victoria del Eibar en un partido con dos partes bien distintas. Ipurua fue testigo de una metamorfosis de encuentro y de un Eibar que fue una caricatura en los primeros cuarenta y cinco minutos. El Sevilla tuvo una superioridad insultante y aplastante ante los eibarreses, que fueron literalmente su muñeco y estuvieron a su merced. Los hispalenses se fueron al descanso con un 0-2 y pocos daban en la grada que el Eibar pudiera remontar tras lo visto. Realmente, con la mala imagen y pobreza de juego que ofrecieron los armeros, se dudaba mucho de sus posibilidades, siquiera para inquietar a los huestes de Lopetegui.

El Sevilla buscaba en todo momento la superioridad numérica en todas las líneas, no se inquietaba, jugaba a placer, salía desde atrás con apoyos y con un Banega que, con total libertad, campeaba a sus anchas. La clave estuvo en el centro del campo, el fuerte de los sevillistas es su juego por dentro, donde tiene hombres con unos componentes técnicos exquisitos y una percepción del espacio con una finísima precisión. De ahí llegaron sus goles. El Eibar no presionó con acierto e incluso hubo momentos en los que estuvo roto ante el control ejercido por el cuadro andaluz, que se aprovechó de las indecisiones y errores de los azulgrana. Ni el centro del campo ni la defensa de los armeros contrarrestaban las acometidas del rival, pero los hombres de arriba tampoco ayudaban a ejercer la presión suficiente para incomodar y evitar la arrancada desde la zaga de los sevillistas. Los dos goles del Sevilla fueron producto de los errores y desajustes defensivos de los locales. Hubo un cambio en la primera mitad que personalmente fue clave: la salida al campo hacia la media hora del mediocampista Escalante reemplazando a Inui. Puso orden en la medular y contrarrestó el dominio sevillista. El argentino pivotó el equilibrio, su aportación fue determinante. Mendilibar apostó por tres centrocampista con Edu Expósito, Diop y el propio jugador que ingresó en el campo.

Tras el descanso, el Eibar fue otro hasta el extremo de volver a su ser arrollador. Fue capaz de desbordar totalmente a los hombres de Lopetegui. Adelantó líneas, jugó por las alas y sometió a los hispalenses, a quienes metió en su área. Hay otra decisión de subrayar: la puesta en escena de De Blasis en el lateral derecho supliendo al central Ramis, que no estuvo nada bien y que se quedó en la caseta. Arbilla pasó al centro de la zaga junto a Oliveira y Cote se mantuvo en el lateral izquierdo. Dos aportaciones básicas, las de Escalante y De Blasis, para la increíble remontada. En los segundos cuarenta y cinco minutos fue ese Eibar brillante, con carácter, arrollador, ese Eibar que disipó todas las dudas y ahuyentó los nubarrones.

Presión arriba

La presión ejercida arriba con Orellana, Quique González y Pedro León, acompañados de Edu Expósito, acabó por destronar a un Sevilla que se quedó sin respuesta. Orellana fue una pesadilla, le hicieron penalti y supo aprovechar el error de Kounde, que le derribó en el área. El chileno tuvo su tarde destapando el tarro de sus esencias. Sin duda, la pena máxima que provocó fue el inicio del camino a una victoria épica. Los goles de Pedro León, aprovechando otro error defensivo; y de Cote, de falta, sacando petróleo a una barrera mal colocada, sirvieron para cambiar el curso del momento que vivía el Eibar rodeado de cierta incertidumbre. Tuvo orden, líneas juntas y ganó en seguridad ante un Sevilla que apenas se acercó a la portería de Dmitrovic, todo lo contrario que en la primera parte. El Eibar obligó a errar al Sevilla, su agobiante presión hizo que los sevillanos se quedaran sin los recursos de la primera mitad, especialmente con un Banega desaparecido y más controlado. Los armeros lograron su primera victoria, que es vital para creer y para recibir este domingo al Celta con una autoconfianza reforzada. Un triunfo ante un grande que ha de servir de punto de inflexión para mirar al futuro con optimismo. El Eibar y su colectivo respira tranquilo. Un dato que no quiero pasar por alto: la afición de diez todo el partido.