«Ambos equipos jugamos de forma parecida», afirma Garitano de cara al choque ante el Granada

Gaizka Garitano destaca las virtudes del Granada, el rival del Eibar el próximo lunes en Ipurua (21:00 horas). El técnico armero ha dicho que es «una de las mejores plantillas» de la categoría y «un equipo bien pensado para Segunda División». El entrenador considera que ambos equipos juegan de forma parecida y que «el que más a gusto esté en su estilo tendrá más posibilidades de ganar». El Eibar, sin Venancio y Vadillo por lesión, ni Correa por sanción, luchará por mantener su hegemonía en Ipurua donde ha ganado los dos partidos disputados hasta ahora por 2-1 al Tenerife y 1-0 a la Ponferradina.

Garitano admite que, «en Segunda está todo muy igualado y pese a que el Granada es una de las mejores plantillas y ha empezado bien, hay que tener el respeto justo, el que tenemos a todo el mundo, pero también hay que saber que nosotros somos un equipo fuerte y si hacemos bien las cosas les podemos ganar». Además ha añadido que «respeto sí, pero miedo no. Hemos hecho dos buenos partidos en casa y tenemos que seguir por esa vía e incluso un poco más porque este rival nos va a exigir mucho. Es un rival muy físico. Aparte de tener calidad y ser bien organizado, es un equipo que prácticamente no concede nada, tiene muy buena defensa en área y gente rápida arriba que hace la diferencia. Es un buen equipo que domina muy bien las áreas. En Segunda el trámite no es tan importante, sino dominar bien las áreas y el Granada es muy fuerte en las dos. Intentaremos hacer el partido que hemos hecho los dos anteriores en casa, que han estado bien, y seguir».

Garitano ve similitudes en el juego del Eibar y del Granada: «somos dos equipos que, si ves las estadísticas de los partidos, hacemos bastantes cosas parecidas. Los dos jugamos en campo contrario, tenemos las defensas muy altas, apretamos los dos muy arriba... vamos a ver quién se impone. Cada uno con nuestros matices, es verdad que somos dos equipos que en algunos de los aspectos del juego hacemos cosas parecidas. Siempre se va a imponer uno al otro y el que más a gusto esté en su estilo tendrá más posibilidades de ganar».

En cuanto a jugar el lunes a las 21.00 horas, considera Garitano que «jugamos cuando nos ponen, pero siempre prefiero jugar cuando mejor le venga a la gente de Eibar, que a la gente de Eibar le coincida el partido cuando ellos quieren para que ellos estén a gusto y se organicen sus vidas. A nosotros nos da igual jugar a una hora que a otra, pero siempre queremos que el partido sea a la hora que quieren los aficionados del Eibar y el lunes a las 9 de la noche no es lo mejor. Pero la gente va a estar con nosotros como siempre, eso seguro».

Contento con la plantilla

«Todos los entrenadores tenemos ganas de que se acabe el mercado. Todos queremos saber qué gente va a estar. Ya tenemos el equipo hecho, estoy contento con la plantilla que tenemos y ahora a pelear cada día. Hay competencia en todos los puestos y el que mejor lo haga jugará. Tenemos una plantilla un poco más corta que el año pasado, pero muy bien equilibrada y muy bien pensada también para la categoría. Estamos muy contentos con la gente y con el día a día- Lo que más me importa es venir aquí y ver que la gente trabaja, que tiene el ADN del Eibar y eso lo hemos conseguido», confiesa el responsable del banquillo armero.