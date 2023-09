«El equipo lo ha intentado, se ha vaciado», señala Etxeberria

J. A. Rementería Eibar Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

«El equipo lo ha intentado de todas las maneras, se ha vaciado. Ha estado bien, tanto en presión tras pérdidas como en vigilancias. El Leganés apenas ha pasado del centro del campo, pero ahora mismo estamos que no nos salen las cosas. Hemos llegado un montón de veces, hemos centrado mucho, hemos tirado, pero el Leganés ha hecho una defensa del área muy buena», decía Joseba Etxeberria. El entrenador armero confesaba que «tenemos que exigirnos y sobre todo insistir en la versión de este domingo, intentar tener más eficacia y estar más acertados. Este es el camino cuando pierdes y llevas solo tres puntos. Entiendo que las valoraciones vayan desde el pesimismo. Nuestra labor es analizar los porqués y creo que si el Eibar juega como hoy va a estar más cerca de ganar que no de no ganar».

Noticia Relacionada Segunda división El Eibar vuelve a caer en Ipurua El Diario Vasco Etxeberria admitía que esperaba empezar mejor la competición. «Desde luego que no me lo esperaba. Yo confiaba en empezar mucho mejor. No nos queremos parecer en nada al Eibar visitante y sí nos queremos parecer al Eibar local. Los partidos ante el Elche y Leganés no se parecen en nada a lo que hemos hecho en Santander y Elda. Tenemos que resetearnos y continuar trabajando».