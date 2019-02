SD Eibar Las entradas para el derbi ante el Alavés se ponen hoy a la venta Cote es uno de los habituales en el once de Mendilibar. / M. ASKASIBAR El Eibar ha recibido un total de 387 al precio de 25 euros, pero 250 quedan reservadas para los aficionados que vayan en autobús J.A. REMENTERIA Jueves, 28 febrero 2019, 07:23

El Eibar ha recibido un total de 387 entradas, a un precio por unidad de 25 euros, para el partido que disputará el próximo 9 de marzo en Mendizorrotza (13.00 horas) ante el Alavés. Las entradas se pondrán a la venta en la oficina de Ipurua a partir de hoy en horario de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La fecha tope para adquirirlas será el jueves 7 de marzo, a las 13.00 horas. Para comprar las entradas en Ipurua será imprescindible identificar con nombre, dos apellidos y DNI a cada una de las personas que adquiera una localidad.

Del total de entradas recibidas, un total de 250 se reservarán para el desplazamiento en autobús que ha organizado Viajes Premier Class, agencia oficial del club, con dos modalidades, autobús 1 el sábado 9 de marzo con salida a las 10.30 horas desde Ego-gain y regreso al finalizar el partido (desde Mendizorrotza). Precio ida y vuelta del autocar es de 15 euros por persona. Viajes Premier no incluye la entrada pero la garantiza si se va en sus autobuses. El segundo autobús la única diferencia que tiene con respecto al primero es regresa a las 19.30 horas (desde la Estación de Autobuses de Vitoria).

En ambos casos, el plazo para apuntarse en Viajes Premier está ya abierto hasta el jueves 7 de marzo. Los autobuses se irán completando en cada turno en función de la demanda existente. Para recoger la localidad en Ipurua será imprescindible presentar el ticket del autobús. Otro desplazamiento que se espera sea importante, tanto como el que fue el pasado sábado a Bilbao. El viaje es cómodo y el partido tiene su gran atractivo.

Cote advierte que este domingo toca ganar en Ipurua a un Celta necesitado

Por otro lado, el Eibar prepara con ganas el duelo de este domingo, a las 12.00 horas, en Ipurua, ante el Celta de Vigo, un rival realmente necesitado en su lucha por eludir el descenso. El entrenamiento de ayer transcurrió con total normalidad en las instalaciones de Atxabalpe, Mendilibar y sus hombres trabajaron bajo el manto de la tranquilidad, si bien pensando en el duelo ante los vigueses. El lateral izquierdo Cote, que lleva jugados 2.050 minutos, es, sin duda, un hombre fundamental en los esquemas del preparador armero, y es de los que piensa que a los gallegos se les puede vencer.

El Eibar no olvida la derrota de San Mamés, esta es una buena ocasión tras tres jornadas consecutivas sin ganar, quiere romper con esa estadística y la ocasión ante un angustiado Celta se presenta como una gran oportunidad. Cote confía en que la victoria no les sea esquiva, «tenemos muchas ganas de jugar este partido, queremos ganarlo y acabar en las mejores condiciones, estamos entrenando bien para llevarnos los tres puntos». El jugador asturiano destaca que Ipurua tiene que ser el bastión, pero matiza que este domingo puede producirse el punto de inflexión para empezar a ganar, «la mayoría de los puntos que llevamos los hemos logrado en Ipurua, realmente no tenemos más problemas, el único hándicap es que no ganamos fuera, pero mientras lo hagamos en nuestro feudo no hay contratiempo alguno. Estamos jugando bien y confío que llegará la victoria, y este domingo tenemos la oportunidad de hacerlo. En Ipurua llevamos tiempo sin perder, quizá desde la jornada ante el Sevilla, lo cual ofrece una gran confianza».

A Cote le resulta indiferente que se presente en Ipurua un rival con necesidad o no, valora que todos son complicados, «hace dos semanas vino el Getafe, lo hacía tranquilo y lo cierto es que nos complicó mucho. El Celta también nos lo pondrá difícil, tiene mucho en juego y especialmente en las segundas vueltas a todos cuesta ganar, se está viendo. Nosotros estamos en buena posición y espero que el domingo esa posición nos transmita tranquilidad y se vea que tenemos las ideas claras frente a un rival en una situación complicada».

El Celta viene acusando la ausencia de Aspas, para el cuadro gallego es pieza fundamental, «para el Celta Aspas es su Messi, como dicen. El Celta hace muchos puntos gracias a Aspas, ya que se trata de un jugador con habilidad, siempre bien colocado, y es normal que de puntos. Ahora no lo tiene y es un problema para ellos, pero el Celta cuenta con una gran plantilla que conforma un buen bloque».