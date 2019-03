S.D. Eibar Enrich: «Cuando logremos la permanencia, hablaremos de mi renovación» Sergi Enrich en el partido ante el Eibar. / Askasibar El 9 armero es consciente de que ante el Alavés afrontan «un partido complicado» J. A. REMENTERÍA Jueves, 7 marzo 2019, 13:40

Sergi Enrich, un jugador emblemático para la afición del Eibar, resume con varios calificativos el partido de este sábado en Mendizorrotza ante el Alavés a partir de las 13.00 horas. «Se trata de un encuentro complicado, difícil, rocoso porque el Alavés un conjunto fuerte, sabemos que nos espera un encuentro con su dificultad añadida», afirma el ariete armero que en la última jornada marcó el único gol de la victoria ante el Celta en Ipurua. Enrich es consciente de que es un derbi especial, después de sumar tres puntos importantes ante los vigueses. «Vamos a ir a Vitoria con nuestras armas, sabiendo que si ganamos nos colocamos a tres puntos del Alavés a la vez que nos ponemos arriba que, a la postre, es lo más bonito».

Enrich valora positivamente haber ganado al Celta. «La victoria nos dio tres puntos para ganar esa tranquilidad que se necesita para jugar y sobre todo para estar en una zona relativamente cómoda». El 9 del Eibar es consciente de que con 34 puntos no tienen todo hecho, pero tiene la percepción de que ganando al Celta dieron un paso fundamental para conseguir la permanencia, «aunque aún queda Liga y hasta que no lo logremos no podemos afirmar que está todo conseguido, el fútbol es muy variable, lo estamos viendo en Champions League, puede pasar de todo, no hay que confiarse. Quedan puntos en juego en Ipurua y fuera, tenemos que seguir puntuando».

El Eibar está cerca de la Europa League, Enrich lo sabe y afirma que la plantilla es ambiciosa «y trataremos de mejorar las posiciones de anteriores temporadas y no vamos a bajar los brazos, hemos de quedar lo más arriba posible».

No escatima elogios al Alavés, Enrich afirma que «me gusta que equipos que, a priori, tienen que estar luchando por mantenerse, estén compitiendo arriba, casos de Alavés y Getafe, tienen un mérito extraordinario. Para nosotros el choque ante el Alavés será complicado pero iremos con ilusión, teniendo en cuenta que si ganamos nos pondremos cerca de ellos. El que cometa menos errores puede ganar, pero el Alavés es un equipo al que se le hacen pocos goles y que si se pone por delante cuesta mucho sorprenderle. Intentaremos hacer nuestro partido».

Enrich acaba contrato el próximo mes de junio y no quiere hablar de su futuro, considera que es prematuro porque «aún quedan puntos por jugarse. Ahora mismo hay aspectos más importantes que mi renovación, es fundamental la salvación que aún no se ha logrado» e insta al futuro «cuando pase todo se hablará, ahora estamos concentrados en salvarnos que es el objetivo del club y de todo el proyecto de este curso. Estamos tranquilos, tenemos buen rollo, siempre lo ha habido así que ya habrá tiempo para hablar de mi renovación». El balear se muestra a gusto en el Eibar, «aquí me han tratado bien y yo he dado todo lo que tengo».