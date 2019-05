S.D. Eibar Enrich, armero hasta 2022 El delantero menorquín ha renovado con el club armero su contrato, que expiraba este mes de junio, por otras tres temporadas IKER MENDIA Viernes, 10 mayo 2019, 11:38

Sergi Enrich sigue en el Eibar. El delantero menorquín ha renovado con el club armero su contrato, que expiraba este mes de junio, por otras tres temporadas, hasta 2022, según ha comunicado este viernes el club guipuzcoano.

La noticia ha venido precedida por un preanuncio del propio Enrich en la cuenta oficial de Twitter del Eibar en el que ya anticipaba su continuidad. En un escueto vídeo, el futbolista afirmaba a las 10: 45 de la mañana que «después de cuatro años maravillosos en este club, tengo algo que anunciaros». Veinte minutos después el club confirmaba la renovación.

El delantero ha acabado aceptando la oferta del Eibar que mejora sustancialmente su contrato a pesar de contar con otras propuestas, principalmente de la Premier League inglesa, competición por la que el balear siempre ha admitido tener especial admiración. El Watford que dirige el navarro Javi Gracia y el recién ascendido Norwich han sido dos de los clubes que se habían fijado en Enrich, quien sin embargo ha optado por continuar en el Eibar, club con el que se siente muy agradecido después de que la entidad le pusiese sobre la mesa la oferta de renovación cuando, a principios del año pasado, el jugador sufrió una grave lesión en su rodilla derecha que, a la postre, le impidió jugar en la segunda vuelta.

«Es de agradecer que el Eibar me ofreciera la renovación cuando me lesioné, pero estaba muy preocupado con la rodilla y decidimos aparcar el tema para demostrar en el campo que me había ganado esa renovación», declaró hace unas semanas, cuando respondió sentirse «muy feliz» al cuestionársele por su continuidad. En este sentido, aseguró que «el Eibar me ha dado todo y el míster también es fundamental. Nos ha hecho mejores a todos. Hay personas que se tienen que quedar sí o sí porque son muy importantes para el Eibar», recalcó.

Pese a que su rendimiento en esta campaña ha sido inferior al de sus dos primeras temporadas en el Eibar, en las que anotó nueve y once goles respectivamente, la dirección deportiva cree que Sergi Enrich sigue siendo un pilar muy valioso dentro del vestuario.