SD Eibar Enrich confía en ganar a la Real Sociedad y para ello «no debemos cometer errores porque ellos tienen mucha calidad» Sergi Enrich. / Morquecho El delantero armero asume estar preocupado por el mal comienzo, aunque remarca que «debemos confiar en nosotros» J. A. REMENTERÍA Miércoles, 29 agosto 2018, 13:30

Sergio Enrich ha estado con los medios tras el entrenamiento de esta mañana en Atxalpe. El delantero, que aún no se ha estrenado como goleador, espera que la situación que padece el equipo, con cero puntos en las dos primeras jornadas y cuatro goles en contra por uno a favor, cambie de signo empezando este viernes en Ipurua ante la Real Sociedad (22.00 horas).

El balear admite que el inicio no es como el que esperaban, pero a su vez manda un mensaje de tranquilidad y confianza: «Hay que ser realistas, pero debemos estar tranquilos dentro de lo que cabe porque confiamos mucho en nuestro equipo». El armero ha insistido en que «hay que confiar en el grupo, en el míster y el trabajo que se realiza. Esta confianza de la que hablo es la que nos va a dar esos partidos que debemos ganar. No puedo decir que no estamos preocupados, pero confiamos limpiar la imagen que hemos dado en las dos primeras jornadas».

El capitán asume que cada año es más complicado: «luchar en Primera División es muy difícil, cada partido cuenta con una dificultad clara». El balear, asimismo, ha explicado que «todo influye, cada vez hay más dinero y los clubes se refuerzan más. Pero, a pesar de todos estos elementos, mantengo la idea que tenemos un buen equipo, contamos con un míster que llevamos muchos años haciendo lo mismo. El año pasado empezamos mal y luego terminamos bien. El balance lo haremos al final de la temporada, pero bien cierto es que no es el inicio que esperábamos».

Enrich ha confesado que Mendilibar les pide tranquilidad y que «sepamos competir como lo hemos hecho todos estos años, confiar en lo que estamos haciendo. Tal vez todos los fallos que tenemos se magnífica». «Los errores terminan el gol, quizá no hemos topado con la tecla necesaria, pero ante todo debemos tener plena confianza en nosotros», ha subrayado el capitán.

El ariete armero es uno de los iconos de este Eibar, un jugador querido por la afición, en el que Mendilibar tiene plena confianza. Enrich es consciente de que la presencia de la Real Sociedad este viernes en Ipurua es una oportunidad, así lo ha calificado. «El partido ante la Real Sociedad es una oportunidad para dar confianza a nuestra gente, es un partido bonito, se trata de un derbi. Seguro que lo vamos a sacar, los tres puntos deben quedarse en Ipurua. Tenemos que competir al máximo, como sabemos hacerlo, meter ese plus de intensidad y evitar errores porque la Real Sociedad no va a perdonar por esa mucha calidad que tiene».

Para Enrich la Real Sociedad tiene un equipo al que es difícil de ganar: «Es un buen equipo al que es complicado doblegar, pero nosotros cada año le solemos poner la cosas difíciles en Ipurua. En casa tenemos que ser fuertes como cada temporada. Tenemos que meter intensidad, ese plus para ganar y creo que lo vamos a conseguir». La Real Sociedad aún no ha ganado en Ipurua desde que el Eibar está en Primera. Hasta la fecha, tres victorias armeras y un empate. «Queremos seguir con esa estadística, queremos ganar pero somos conscientes de que se trata de un partido muy difícil. Es un partido atractivo en el que habrá gente, a una hora en la que no hace tanto calor. Pienso que las diez de la noche es una buena hora para que la afición acuda al campo campo y confío en los ánimos de nuestra afición», ha explicado el armero ante la prensa.

No hay nada que cambiar para Enrich, «hemos hecho una buena pretemporada, tenemos que ser intensos y confiar en nuestro trabajo, no debemos cambiar nada. Tenemos que generar segundas jugadas, ser fuertes, y tener el balón en el área del rival, como siempre».

El mercado de verano a punto de cerrarse, Enrich se mantiene al margen ante la pregunta sobre qué es lo que le falta al Eibar. «Hay personas que tienen esa responsabilidad. Yo no me meto. Si viene alguien para ayudar, pues bien, y si no recala nadie, pues trataremos de luchar para sacar adelante este proyecto».