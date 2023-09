Empieza a ver la vida de color de rosa

La oscuridad que imperaba en el pozo al que cayó el Eibar tras acabar la quinta jornada como colista de la clasificación ha dado paso a un paisaje que comienza a teñirse del rosa de la indumentaria con la que los de Joseba Etxeberria lograron enlazar en Cartagena su segunda victoria consecutiva, la primera lejos de Ipurua.

Y eso que ver a los armeros con la misma elástica con la que arrancaron la campaña sufriendo una goleada (4-0) en Santander no suponía precisamente un gran augurio, aunque afortunadamente Aketxe y Stoichkov con sus goles y Luca Zidane con sus intervenciones acabaron con los temores que rodeaban a la tercera equipación que la firma danesa Hummel ha diseñado para retomar su relación con el Eibar esta temporada.

Supersticiones al margen, lo verdaderamente relevante es que el conjunto azulgrana fue capaz de convertir en puntos los registros estadísticos que le tienen en la cabeza de los equipos con mayor capacidad para generar ocasiones.

La racha goleadora que ha enganchado Ager Aketxe, que ya acumula tres tantos en siete partidos, y el resurgir de Stoichkov para apuntarse las dos dianas consecutivas que certificaron tanto el triunfo ante el Racing de Ferrol como la conquista de los tres puntos en el Cartagonova, han permitido que la escuadra eibarresa avance hacia posiciones más avanzadas y refuerce su confianza de cara al choque del próximo sábado (16.15h) frente al Tenerife.

El getxotarra, la gran apuesta del técnico elgoibarrés en su aterrizaje en Ipurua, y el gaditano, por el que el Eibar llegó a rechazar hasta tres millones de euros para retenerlo en sus filas, parecen haber asumido el rol estelar que se les ha otorgado, aunque hay otros jugadores de la parcela atacante que no quieren resignarse a ser actores secundarios.

Si Mario Soriano ya plasmó con su gol ante el Elche las grandes dotes interpretativas que se le presuponían tras su gran campaña en el Deportivo, el que sorprendió con una brillante primera actuación fue el franco-marroquí Yacine Qasmi, que nada más poner un pie en el campo lo utilizó para marcar un gol que fue anulado por un fuera de juego milimétrico.

Pero no todo es de color de rosa para el Eibar, que de no ser por las paradas de Luca Zidane no estaría saboreando los nueve puntos que luce en el casillero. Aún quedan lunares que extirpar en materia defensiva.