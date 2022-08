S.D. Eibar Eibho es el nuevo espónsor que lucirá el Eibar en su camiseta a partir del domingo Es una empresa puntera en soluciones de alumnio; el club armero no estampaba la frontal de su elástica desde marzo de 2021

La SD Eibar y Eibho (www.eibho.com) han firmado un acuerdo mediante el cual esta empresa pasa a ser el patrocinador principal del primer equipo de la SD Eibar. El anuncio oficial, ayer en Ipurua, se hizo en presencia de Anastasio Sacedo, fundador y presidente del consejo de administración de Eibho, y de Asier Sacedo, CEO de la empresa. Por parte de la SD Eibar asistió la presidenta, Amaia Gorostiza.

Desde marzo de 2021, el Eibar no tenía espónsor, desde que lo dejara el distribuidor de carburantes Avia, cuya vinculación comenzó en la temporada 2015-2016. El club hasta el final de temporada estampó el lema 'DenokBatera' con el fin de aglutinar fuerzas para salvar la categoría en Primera, algo que no sucedió. La temporada 20/21 acabó sin espónsor y descediendo. En la campaña 21/22 no hubo firma en la frontal de la elástica armera. Es una buena noticia para el club que su primer equipo cuente con espónsor.

Tras la firma, la compañía Eibho, asentada en Zaldibar, pasa a ser patrocinador principal para la presente temporada. Desde este mismo domingo, en el partido frente a la Ponferradina (en Ipurua, a partir de las 19.30 horas), la marca Eibho estará visible en el frontal de las camisetas del primer equipo masculino. Amaia Gorostiza, presidenta de la SD Eibar, se mostró «muy ilusionada». «Somos muy parecidos en valores. Somos empresas locales, relativamente pequeñas pero con pensamientos globales y con proyecciones a futuro».

La presidenta de la SD destacó también que «esta colaboración puede ser muy fructífera para ambas partes y estamos encantados de llevar nuestros nombres unidos». Por su parte, Asier Sacedo, CEO de Eibho, destacó que «es un acuerdo muy importante. Estamos muy ilusionados con esta nueva etapa que iniciamos. Poder unir nuestra marca con la de la SD Eibar va a ser muy importante ya que compartimos muchos valores como el trabajo en equipo, la dedicación, el esfuerzo, el intentar hacer las cosas de una manera diferente para ser diferentes». En esta línea subrayó que «consideramos que va a ser una muy buena apuesta».

Empresa puntera

Eibho es una empresa puntera en soluciones de aluminio, arquitectura, ventanas, composite, división de oficinas y es la evolución de Aluminios Eibar, una empresa que desde hace 25 años se dedica a la fabricación y distribución de sistemas y soluciones para el sector de la construcción, arquitectura, hogar y oficinas. La empresa se encuentra en un momento de transformación, no sólo ha cambiado su imagen, sino que amplía su propuesta de valor, mejorando estratégicamente sus procesos, herramientas y equipo, lo que le ha permitido abordar nuevos proyectos basados en la investigación y desarrollo de soluciones enfocadas en consumo sostenible y economía circular.