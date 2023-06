La SD Eibar y el CD Vitoria finalizan su convenio este 30 de junio

El Consejo de Administración de la SD Eibar tiene un tema pendiente al que tiene que darle forma. Se trata de su filial en Tercera, el CD Vitoria. Este 30 de junio expira el convenio por el que ambos clubes están unidos. En la última asamblea de accionistas, Jon Ander Ulazia, exconsejero delegado de la entidad armera adelantó que la intención del club armero era anexionar el CD Vitoria, paso que era jurídica y federativamente viable. Este es un capítulo que ha de tener una salida la próxima semana.

El CD Vitoria en términos absolutos, en toda su extensión, no ha dado los resultados esperados en un principio. En 2015 se firmó la colaboración con el equipo alavés para cubrir el vacío dejado por el Eibar B que desapareció en 2012 esgrimiendo razones económicas. Antes de firmar con el Vitoria, los armeros tuvieron una relación de fidelidad con el Lagun Onak de Azpeitia. El CD Vitoria llegó a estar en Segunda B en las campañas 17/18 y 18/19, bajando en esta última a Tercera, desde entonces lleva cuatro campañas consecutivas con intentonas fallidas para ascender

El CD Vitoria en su momento tenía un convenio con el Deportivo Alavés que concluyó en septiembre de 2014. En su momento, el director deportivo azulgrana Fran Garagarza dijo que la relación entre el Eibar y el Vitoria será similar a la que tiene el Athletic con el Baskonia. «Se trata de dar salida a los chicos del Urko (juvenil del Eibar)» en un equipo que tendrá jugadores de Vitoria, jugadores procedentes del Eibar y otros jugadores sub 23 que se captarán de otros equipos». El CD Vitoria no ha dado el resultado deseado, los jugadores con cierta proyección han tenido un límite, no se han consolidado de manera firme en la plantilla del primer equipo.

Los frutos han sido más bien escasos. Otro de los problemas ha sido que ha hecho de tapón del Eibar Urko, equipo de la División Regional de Gipuzkoa, que no ha podido ascender a Tercera al no subir el Vitoria a Segunda B en campañas pasadas y en esta última a Segunda RFEF. La idea de los rectores del Eibar es mantener los dos filiales, al menos así se manifestó en la asamblea de accionistas del pasado mes de noviembre. El Eibar tendrá que desvelar sus planes de futuro al respecto. Técnicos como Arkaitz Lacambra, ahora en la estructura del equipo de trabajo de César Palacios, Igor Gordobil, Iban Fagoaga y Jokin Arambarri, este último tiene un año más de contrato se han sentado en el banquillo del primer filial eibarrés. El CD Vitoria ha hecho públicas seis bajas: Pablo Santiago, Unai Ruiz de Zeberio, Álvaro Roncal, Álex Serradell, Iñigo Martín y Aitor Uzkudun. Por contra, oficialmente, no ha anunciado ninguna incorporación. No se sabe nada al respecto, ni a su pretemporada ni organigrama técnico. El silencio le acompaña a estas altura del mes.