«Para el Eibar es vital ganar al Zaragoza, le veo muy capacitado para conseguirlo»

Esta tarde a partir de las 18.15 horas Ipurua vivirá la primera de las cinco bautizadas 'finales' que le restan a la SD Eibar para lograr el ascenso directo a Primera. Se presenta en el feudo eibarrés el Zaragoza que viene mostrándose fuerte con solo un partido perdido en los diez últimos enfrentamientos y con un bagaje que muestra su firmeza defensiva, no así su capacidad realizadora que es su hándicap. El Eibar sabe que Ipurua es clave, de los cinco partidos de aquí a la conclusión de la liga regular, tres ha de jugarlos en Ipurua: Zaragoza, Valladolid y Tenerife y dos fuera Leganés y Alcorcón.

Gaizka Garitano ha manifestado hoy que la clave de la recta final de la temporada «está en Ipurua», donde el Eibar va a jugar tres de los últimos partidos de liga, por lo que es «muy importante que esté lleno». Se espera que la afición acuda y se tiene plena confianza en que estará con el equipo como lo estuvo en aquella campaña 13/14 que gestó el histórico ascenso directo a Primera. Uno de los artífices de aquel ascenso fue Alain Eizmendi y también uno de los protagonistas del partido que el Eibar jugó ante el Zaragoza, partido ganado por los armeros por 3-2, con primer gol armero de este beasaindarra de 31 años que ahora juega en un Beasain con plaza para disputar el play off de ascenso a Segunda RFEF.

«Al Eibar le veo muy capacitado para poder conseguir los tres puntos ante el Zaragoza. Viene de una victoria en Málaga muy positiva lo que le habrá dado mucha confianza para lo que resta. Pienso que los tres puntos que hay en juego ante el Zaragoza se pueden quedar tranquilamente en Ipurua», afirma un Eizmendi que sigue la actualidad del Eibar. Afirma que el cuadro armero tuvo un inicio complicado, pero que «después de muchos partidos ha conseguido remontar ese comienzo dubitativo y el primer puesto en el que se encuentra ahora es más que merecido». Volviendo al choque de esta tarde frente al Zaragoza, el extremo derecho lo califica de «vital».

No queda la menor duda que en la recta final se juegan todas las opciones y el mínimo tropiezo supone que las consecuencias se multiplican o al revés una victoria redoblan las posibilidades. «Este partido ante el Zaragoza es vital, al final cuando quedan pocos partidos conseguir los tres puntos son importantes y más cuando te hallas en una posición en la que no puedes perdonar dado que los de abajo también aprietan. Si quieres conseguir el objetivo del ascenso hay que puntuar, sobre todo en casa, de tres en tres». Eizmendi tiene buenos recuerdos del año del ascenso en la 13/14 y del partido ante el Zaragoza, «me acuerdo casi como si fuese ayer. Tuve la oportunidad de hacer gol, de abrir el marcador y que los tres puntos se quedasen en Ipurua, que nos sirvieron mucho para lograr el ascenso». Sigue al Eibar, aunque «no he podido verle mucho, pero sí le he visto alguno». Afirma que el «fútbol de Garitano siempre ha sido efectivo, muy productivo. Tuve la suerte de coincidir con él en esa temporada del ascenso y sigue siendo así. Este año esa visión que tiene le está sirviendo para poder hacer una gran campaña y llevar al Eibar arriba, ahí donde está». Que se jueguen tres partidos en Ipurua de los cinco que quedan «es muy importante». «El Eibar en casa siempre se ha sentido muy cómodo, fuerte, con su afición, con su campo. Es vital, al final el ascenso directo pasa por conseguir victorias en casa con una gran sintonía entre todas las partes».

Eizmendi ahora con el CD Beasain va a luchar por subir a Segunda RFEF en el play off. En el equipo vagonero entrena el extécnico del CD Vitoria Igor Gordobil, y ha hecho una gran temporada. Eizmendi es uno de los jugadores que destacan en sus filas, «he podido formar parte de la plantilla del Beasain, nos está saliendo una buena temporada, estamos en puesto para poder ascender a la Segunda RFEF y estamos ya preparándonos lo mejor posible para, en breve, jugar ese partido tan deseado que todos estamos esperando y poder pasar a la siguiente ronda y estar cerca del objetivo que es ascender».