Convocatoria El Eibar viaja a Vallecas con Diop y Arbilla como novedades Diop y Arbilla en un entrenamiento del Eibar en Atxabalpe. / Felix Morquecho «A ver si logramos los 21 puntos, estaríamos en la jornada catorce a medio camino de nuestro objetivo», afirma Mendilibar J. A. REMENTERÍA Jueves, 29 noviembre 2018, 14:37

El técnico del Eibar José Luis Mendilibar afronta el partido de mañana viernes, a partir de las 21.00 horas, en Vallecas ante el Rayo Vallecano, sabiendo que «va a ser un partido distinto a otros, seguro. Tendremos ante nosotros un equipo diferente y no sé si nosotros seremos iguales al de otras veces. De un partido a otro se cambia mucho». En el transfondo de esta manifestación del preparador armero está la gran victoria lograda la pasada jornada ante el Real Madrid que, a lo largo de estos días, víspera del duelo ante los franjirrojos, aún sigue coleando ese 3-0 al vigente campeón de Europa.

Mendilibar incide que su misión es «que los jugadores salga bien al campo», el máximo responsable del banquillo armero no quiere ni una mota de relajación en sus jugadores, «delante tenemos como rivales a once jugadores y nosotros no debemos pensar que lo hecho hasta ahora ya nos basta. Hay un rival diferente y estoy convencido que va a ser diferente este choque a otros». El técnico de Zaldibar adelanta que jugarán como siempre, «intentaremos hacer la presión arriba, como es nuestra filosofía, y pienso que para esa presión el Rayo es para nosotros un rival que nos puede ir bien en este sentido, es un equipo al que gusta salir de atrás, da oportunidad para ejercer esa presión de la que hablo, aunque el tema está cómo lo hagas, si bien o mal«

El Rayo aún no conoce en lo que va de LaLiga la victoria en su campo, es un conjunto con mucha ansiedad en este apartado, «ellos pensarán que en algún partido les tiene que llegar esa victoria y que el Eibar puede ser esa ocasión. El Huesca y el Rayo se han quedado un poco rezagados y no me cabe la menor duda que para los vallecanos este partido ante nosotros será muy importante, si pierden la diferencia se ampliará y se verán muy atrás, cada vez tendrán más dificultades para salir de donde están».

Si el Eibar gana sumaría 21 puntos en la décimo cuarta jornada, estaría a medio camino de su objetivo, «evidentemente tendríamos el camino en su mitad cuando queda una vuelta y poco más. A ver si logramos alcanzar los 21 puntos, tendremos ocasiones, seguro. Nos estamos acercando al objetivo». Ahora los armeros tienen tres partidos en una semana: Rayo, Sporting (Copa el jueves próximo 6 de diciembre ) y Levante (el domingo día 9 de diciembre). «El primer objetivo es el Rayo Vallecano, tenemos tiempo para recuperar ante el Sporting y cierto es que luego tenemos menos margen de la Copa a Liga ante los levantinos, ya veremos cómo lo gestionamos, pero ahora mismo no pienso en eso, sino en el choque de mañana ante el Rayo», apunta Mendilibar ante este calendario exigente.

Para el choque ante el Rayo, Mendilibar cuenta con Diop y Arbilla, dos jugadores que no estuvieron ante el Real Madrid por estar sancionados, respecto a si estarán o no mañana es una incógnita, sin ellos se ganó al Real Madrid con un gran partido con un once distinto, «es indistinto a quién poner porque realmente cualquiera que salga lo hará realmente bien. No estoy pensando a quién poner o no, los que están hay que decir que están muy bien y lo harán bien, no es un tema que me preocupe«.

La convocatoria para jugar mañana es la formada por Areitio, Riesgo, Rubén Peña, Ramis, Arbilla, Oliveira, Bigas, Cote, Diop, Escalante, Sergio Alvárez, Jordán, Cucurella, Orellana, De Blasis, Enrich, Kike García y Charles. Con respecto a la pasada jornada salen de la lista Pere Milla y Mar Cardona.