El entrenador armero Gaizka Garitano ha manifestado esta mañana en rueda de prensa que alineará «un equipo competitivo» en el partido de mañana a las 21.00 horas en el Heliodoro Rodríguez el Tenerife (Copa) y «otro equipo competitivo» el sábado a las 18.15 horas en el Estadio de Gran Canaria ante Las Palmas (Liga SmartBank). La SD Eibar afronta una minigira de cinco días desde hoy en las islas Canarias y quiere hacerlo proyectando buenas sensaciones después de los últimos compromisos ligueros en las que solo ha sacado un punto de seis posibles y en las que se ha visto arrebatada la segunda posición que ostentaba a lo largo de varias jornadas. Actualmente ocupa la tercera plaza, empatado con la Ponferradina a 36 puntos.

El cuadro armero tiene ante sí «un reto» con dos partidos consecutivos muy lejos de Ipurua, por lo que el equipo permanecerá allí entre hoy y el domingo. «Tenemos una oportunidad muy bonita esa semana contra dos equipos de la parte alta de la tabla. Dos de los mejores equipos de la competición». Dos choques en los que Garitano espera «poder demostrar que contamos con el nivel para jugar fuera de casa haciéndolo igual que cuando jugamos en casa. Sabiendo de la dificultad de los partidos, es un reto», ha reconocido el técnico armero.

«Primero viene el partido de Copa. Es cierto que también miras un poco al segundo encuentro para repartir los minutos y el esfuerzo de los jugadores, pero lo primero es pasar en competición del KO. Son partidos bonitos, es una competición que nos gusta y en la que queremos seguir, sabiendo que nos ha tocado un rival muy difícil y además fuera de casa» afirma el de Derio. «Nos esforzaremos para pasar. Tenemos que intentar pasar. El equipo tiene esa ilusión de seguir adelante en la competición, sabiendo que el sábado hay otro partido importante en Las Palmas ante un rival directo», apunta Garitano.

Con respecto a la situación de su equipo, el preparador armero señala que «mentalmente no tenemos ningún problema« y que »los resultados nos están acompañando mucho, estamos haciendo una magnífica temporada. En Segunda perder un partido fuera y empatar otro en casa no es una mala racha de resultados. Un mal momento es lo que está viviendo el Sporting, por ejemplo, que lleva 8 o 9 partidos sin ganar. No tenemos la capacidad de ganar siempre».