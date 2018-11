Cantera El Eibar Urko no puede dejarse sorprender por un Zarautz que se ha revalorizado El Eibar Urko no puede dejarse sorprender en Unbe por el Zarautz. / MORQUECHO EL DIARIO VASCO EIBAR. Sábado, 17 noviembre 2018, 08:40

El Eibar Urko de Regional Preferente recibe esta tarde a las 17.45 horas al Zarautz. El equipo armero que lucha por hacerse con el liderato tiene una buena oportunidad de sumar una nueva victoria ante los zarauztarras que marchan en la octava posición. Los armeros cuentan con las bajas de Taranilla y Ekhi que fueron expulsados en el último partido jugado en Mojategi donde ganaron 1-2 al Mondragón. Los tres puntos logrados en la localidad arrasatearra eran necesarios tras haber perdido en Unbe con el Bergara, ganar era vital para los entrenados por Iban Fagoaga con el fin de no alejarse demasiado de la cabeza de la tabla.

Los zarauztarras no son precisamente regulares, no así como los azulgrana, pero en las dos últimas jornadas han sumado sendas victorias ante el Hondarribia y Bergara. Un partido interesante que no se les puede escapar a los armeros en su intento de seguir arriba en la lucha con el Anaitasuna y Tolosa por conquistar la primera posición que, ahora mismo, son los azkoitiarras quienes ostentan esa preciada plaza.