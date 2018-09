Cantera El Eibar Urko ha empezado mandando en la tabla El Eibar Urko ha certificado en sus dos primeras jornadas las sensaciones percibidas a lo largo de la pretemporada. / MORQUECHO Los entrenados por Iban Fagoaga han ganado sus dos primeros partidos demostrando potencial y adaptación positiva a su nueva categoría J.A. REMENTERIA EIBAR. Miércoles, 19 septiembre 2018, 07:48

El Eibar Urko ha empezado realmente bien en su debut en la División de Honor Regional con dos victorias en las dos primeras jornadas ante el Oiartzun por 2-0 y Allerru por 1-3. Los entrenados por Iban Fagoaga se hallan colocados en la primera posición con 6 puntos, los mismos que Hernani, Mutriku y Anaitasuna, la diferencia de goles les otorga el liderato. «Que estemos arriba no tiene una significado trascendente en este momento, la competición es larga quedan treinte y dos encuentros por jugar. Si mal no recuerdo la pasada campaña empezamos mal y luego subimos, le pasó lo mismo al Elgoibar que, posteriormente, ascendió al igual que nosotros. Tenemos que seguir trabajando como hasta ahora», apunta el técnico armero Iban Fagoga. El primer contacto con la competición era clave, especialmente su capacidad de respuesta que, de momento, está siendo muy buena, «ganar los dos primeros encuentros en el estreno de la categoría, pues, realmente, es positivo. Era fundamental saber cómo nos íbamos adaptar y, por ahora, el equipo está respondiendo, pienso que se está reflejando el trabajo que hemos hecho en pretemporada y el que venimos haciendo en este momento, estoy satisfecho con el rendimiento del equipo, el día a día cuenta con una buena dinámica, lo cual es positivo. Ya dije que nuestro objetivo inicial era asentarnos». El Eibar Urko es, en estas dos primeras jornadas, el equipo más realizador con 5 y ha recibido 1 gol, por contra el Hernani que es segundo, también con dos victorias, lleva 4 goles y no ha encajado ninguno.

Fagoaga cuenta con todos sus efectivos para recibir este fin de semana al Deusto, otro conjunto recién ascendido a División de Honor Regional, la única duda con la que cuenta para recibir a los donostiarras es el central Dufur, con molestias en uno de sus tobillos de las cuales no se ha recuperado aún al cien por cien. El Eibar Urko ha presentado su candidatura para estar arriba, para luchar por quedar primero y subir a Tercera, una de sus varias metas en su razón de ser. De momento, ha empezado con buenas sensaciones, generando confianza en su nueva andadura.