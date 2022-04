El Eibar tratará de dar otro zarpazo cara al ascenso

Los jugadores del Eibar celebraron la victoria ante el Ibiza en Ipurua y hoy lucharán por hacerlo en el campo ibicenco de Can Misses. / ASKASIBAR

El Eibar se enfrenta hoy al Ibiza en Can Misses (18.15 horas) con el objetivo de dar otro zarpazo al ascenso directo a Primera, esta vez en casa de un Ibiza que no atraviesa su mejor momento. Los armeros dependen de sí, aunque, hasta que no lo tengan asegurado, deberán estar muy pendientes de Valladolid y Almería, sus inmediatos perseguidores.

El Eibar es líder desde la pasada jornada 24 y este fin de semana se juega la 35. Los entrenados por Garitano vienen dando signos de una gran solvencia, conforman un bloque que no se deja intimidar y los datos lo dicen todo, su marcha es extraordinaria con solo un partido perdido en lo que va de segunda vuelta. Al Eibar con la jornada de hoy le quedan ocho partidos, ochos finales que son realmente importantes, en las que se juegan toda sus opciones para el ascenso directo.

Lo fundamental, y no se ha cansado de repetirlo Garitano, es ganar, sumar el mayor número de puntos en las ocho jornadas que restan para la conclusión de la liga regular. «Hay un objetivo claro que ha estado ahí desde el principio. La clave del equipo ha sido trabajar durante todas las semanas muy fuerte para llegar al partido e intentar ganar. La presión es para otras profesiones para nosotros es autoexigencia, quieres verte en Primera División, hacer las cosas bien y recompensar el trabajo de la semana en cada partido», ha llegado a declarar el centrocampista Corpas que solo sueña con ganar en Ibiza y que no firma el empate.

Tras jugar en Ibiza, el Eibar recibirá el próximo viernes día 15 de abril en Ipurua a la UD Las Palmas, a partir de las 18.30 horas. Un partido en plena Semana Santa que lo convierte en muy especial por ser una fecha en la que se prevé que mucha afición se encuentre de vacaciones. Y la siguiente jornada será en La Rosaleda el sábado día 23 a las 18.30 horas frente al Málaga. Un calendario exigente a priori para un Eibar que espera continuar con su marcha para la consecución del ascenso directo.