Sd Eibar El Eibar tratará de romper el maleficio del Ciudad de Valencia Mendilibar charla con los jugadores conscientes de que afrontan una recta final de la liga que empieza mañana con el Levante. / MORQUECHO Paco López, técnico del Levante, afirma que será un partido «bonito y atractivo» ante un rival que «intenta jugar en campo rival» J.A.REMENTERIA EIBAR. Sábado, 30 marzo 2019, 08:44

La expedición del Eibar saldrá hoy para Valencia donde mañana se enfrenta al Levante UD, a las 12.00 horas, en el Ciudad de Valencia. Un partido que tiene su gran importancia, especialmente para el cuadro levantino que busca no verse involucrado en la lucha directa por evitar el descenso. Los armeros, que acarician la permanencia, se presentarán con la idea de hacer un buen partido y regresar a casa con un resultado positivo. A partir de este fin de semana, la Liga entra en su recta final y cada equipo se jugará sus objetivos.

El Eibar se presentará con las bajas de Jordi Calavera, inédito en toda la liga; Arbilla, operado en la rodilla izquierda y que ha dicho adiós a lo que resta de competición y el central Pedro Bigas, aquejado de molestias musculares que le van a impedir estar en la expedición a Valencia, aunque se espera contar con el balear el miércoles ante el Rayo.

Tras el entrenamiento de esta mañana, Mendilibar dará a conocer la lista de convocados que puede ser la formada por: Riesgo, Dmitrovic, Cote, Rubén Peña, Ramis, Oliveira, Diop, Escalante, Jordán, Sergio Álvarez, Pedro León, De Blasis, Pere Milla, Marc Cardona, Enrich, Kike García, Cucurella, Orellana y Charles. Es decir, el técnico de Zaldibar puede citar a los diecinueve hombres que tiene ahora mismo. Oliveira y Ramis se perfilan como la pareja de centrales de inicio, aunque Sergio Álvarez también puede desempeñar esa labor en caso necesario.

Mendilibar cree que «el Levante tiene menos puntos de los que debería tener. Juegan bien, tienen claro a qué juegan. Te pueden dominar, pero son más de estar y hacer peligro a la contra. Es un equipo que te puede hacer daño en cualquier momento. Tendremos que tener mucho cuidado». A pesar de que, con 35 puntos en la tabla, la permanencia parece cerca, el responsable del banquillo de Ipurua tiene claro lo que debe hacer el equipo. «Está en mi mano que los jugadores no se relajen, pero ni teniendo el objetivo cumplido. Aquí no te puedes parar. El equipo debe ser ambicioso, porque aunque hayas logrado la meta, hay que seguir, porque lo contrario no hablaría bien del equipo. Si puedes quedar el décimo, mejor que el undécimo. Al club le viene bien quedar cuanto más arriba posible y, en definitiva, a todos».

Los aficionados que deseen acudir hoy a ver el último entrenamiento de la semana antes de partir a Valencia, pueden hacerlo en Ipurua -esta vez no es en Atxabalpe-, a partir de las 11.00 horas. La Puerta 4 del estadio armero se abrirá a todas las personas que quieran acudir a ver a sus jugadores.

El entrenador del Levante, Paco López, asegura que el Ciudad de Valencia debe convertirse «en un fortín» donde los rivales deben «sudar sangre» para puntuar y que el primer partido para demostrar esa condición debe ser mañana ante el Eibar.

El técnico del Levante adelanta que espera un Eibar que «intenta jugar en campo rival, que presiona alto» y cree que será «un partido bonito y atractivo». Paco López descarta que sea una final, ya que en su opinión «no nos vamos a poner mas presión que la que sabemos que hay», y comenta que no deben pensar en los últimos malos resultados cosechados.

Para el Eibar en los tres partidos que ha jugado en el feudo levantinista en Primera no se puede decir que le haya ido bien, dado que en tres visitas ha caído en dos y ha empatado en una ocasión. Se espera que en esta ocasión se rompa esa estadística y la victoria sonría a los armeros que darán por concluido el mes de marzo que, hasta la fecha, les ha reportado cuatro puntos de una victoria (1-0 en Ipurua ante el Celta), un empate (1-1 en Mendizorro-tza frente al Alavés) y una derrota (1-2 en Ipurua contra el Valladolid).