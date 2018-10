S.D. Eibar El Eibar trabaja en su internacionalización Esta es una apuesta que se recoge en el Plan Estratégico del periodo 2017/2022 J.A.REMENTERÍA Miércoles, 10 octubre 2018, 14:36

La Sociedad Deportiva Eibar lleva tiempo trabajando en su estrategia de dar a conocer el club y la ciudad a nivel internacional. La internacionalización es precisamente una de las más firmes apuestas de la S.D. Eibar, tal y como se recoge en el Plan Estratégico para el periodo 2017-2022. El crecimiento de la marca Eibar por el mundo es hoy una realidad.

Son ya casi tres años los que el Eibar lleva trabajando en Japón, donde el año pasado consiguió cerrar distintos acuerdos comerciales y donde esta temporada, gracias al patrocinio de la firma nipona HiKOKI, el club puede presumir de lucir en la manga de sus equipaciones el logotipo de esta compañía especializada en maquinaria y herramientas eléctricas.

La exposición mediática que el club consigue temporada a temporada sigue en aumento. Lógicamente el hecho de continuar en Primera División y trabajar junto a La Liga en múltiples aspectos ayuda y beneficia a que ese retorno sea aún mayor, sobre todo a nivel internacional. De esta manera, el Eibar puede presumir de haber sido protagonista de artículos, reportajes y entrevistas en medios de prestigio como The New York Times, The Guardian, 11 Freunde o Aljazeera.

El Eibar cuenta actualmente con más de 11.000 accionistas repartidos por 69 países diferentes, que podrán votar en la Junta General de Accionistas de los próximos días 23 y 24 gracias a la votación telemática. Al mismo tiempo, a día de hoy existen más de 41 peñas oficiales repartidas por todo el mundo; 21 a nivel nacional y 20 de ellas en el extranjero, en países tan alejados como activos en sus redes sociales, como Israel, Rusia, Japón, China. Hay incluso países que repiten como Estados Unidos y Australia, donde hay más de una peña.

A ese respecto, destaca, por ejemplo, el caso de Australia, ya que en la actualidad el Eibar es el único club de LaLiga que dispone de dos peñas (Peña Eibaroos de Brisbane y Peña Eibar Sydney) en este país y ambas con una destacada actividad.

Así, la semana pasada y de la mano de LaLiga, una quincena de periodistas extranjeros conoció cómo se trabaja en Ipurua. Informadores procedentes de países como Nigeria, Marruecos, Turquía, China, Corea, Hong Kong, India o Estados Unidos se sumergieron en el ambiente amero y se interesaron por la historia y el presente del club. Fruto de esta estancia, varios artículos se han publicado ya en medios internacionales y otros verán la luz en breve.

El futuro inmediato del proceso de internacionalización del Eibar pasa por seguir creciendo en sus redes sociales, ampliando el número de seguidores por todo el mundo y haciendo que sus aficionados, abonados, accionistas y peñistas ayuden a promover el nombre de una ciudad y un club que caminan unidos.