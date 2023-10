El Eibar supera en clasificación y puntos en la jornada trece a la del año pasado

J.A. REMENTERIA eibar. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El Eibar afronta esta noche, a las 21.00 horas, su primer partido de la Copa del Rey ante el Lorca en el Francisco Artes Carrasco. Quien gane pasa a la siguiente eliminatoria. Etxeberria presentará un once totalmente distinto al de la Liga, viajará, en su mayoría, con jugadores que no juegan minutos en la liga y con algunos jugadores del filial CD Vitoria. Viene bien este partido copero para dar minutos a los no habituales para que hagan fondo para cualquier contratiempo.

La expedición armera, tras jugar en Lorca, pernoctará en tierras murcianas, donde al día siguiente entrenará y cogerá el avión para regresar a casa. El jueves entrena en Atxabalpe y el viernes, en avión, viaja a Barcelona, donde le espera el Espanyol a las 21.00 horas en Cornellá. El Eibar, colocado en la segunda posición de la tabla, tras ganar al Valladolid ha dado un golpe en la mesa. Ahora mismo, Leganés con 28 puntos es líder, seguido del Eibar con 25; Sporting, 24; Espanyol, 23; Levante, 23 y Tenerife, 23 puntos. La igualdad es extrema, el Valladolid, que es séptimo, cuenta con 22 puntos y el Rácing de Santander, que es octavo, tiene 21 puntos. La igualdad está en un partido, nadie se puede descuidar. El Eibar es el equipo de la Liga que lidera el capítulo goleador con 24 goles a favor y 16 en contra, su reacción ha sido fulgurante ganando siete de los ocho últimos partidos y un empate, de 24 puntos posibles lleva 22, una extraordinaria marcha. La pasada temporada, en la jornada décimotercera el Eibar contaba con 22 puntos, era quinto con cuatro puntos menos que Las Palmas y Alavés, que tenían 26. y era primero y segundo respectivamente, y a dos del tercero Burgos que contaba con 24 puntos. Tenía 16 goles a favor y 12 en contra. Los números y la posición actual se mueven en parámetros bien distintos.