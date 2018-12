S.D.Eibar 2 - Sporting 2 El uno a uno de los jugadores del S.D. Eibar ante el Sporting 02:07 Kike García remata a portería. / MORQUECHO LETIZIA GÓMEZ Viernes, 7 diciembre 2018, 09:25

2

Asier Riesgo

Dado que Markel Areitio no entró en el plan de rotaciones de Mendilibar, el debarra repitió también en Copa y, al igual que le ocurrió en El Molinón, volvió a recibir dos goles en las dos únicas ocasiones claras que tuvo el Sporting. Ante semejante definición, pocos porteros podrían hacer algo más.

3

Rubén Peña

Sin la posibilidad de alinear a Calavera, el técnico no le pidió un sobreesfuerzo y el abulense, incombustible, no tuvo ningún problema en volver a recorrer su banda una y otra vez de forma incombustible, pero no se puede obviar que el centro del primer gol llegó por el flanco que debía proteger.

3

Anaitz Arbilla

Llevaba dos partidos consecutivos sin jugar después de la sanción por su expulsión en Valladolid, pero el navarro demostró que el técnico puede contar con él siempre que quiera porque pocas veces se deja algo sin dar. Su centro lejano que controló Cucurella se convirtió en una asistencia de lujo.

3

Pedro Bigas

El balear sabe que se ha convertido en el cuarto central de la plantilla y, aunque no se resigna a su situación, la asume y hace lo posible por cambiarla. En ese sentido, el técnico azulgrana puede estar tranquilo, porque si consigue un buen punto de forma puede ofrecer mucha seguridad.

5

Marc Cucurella

Otra actuación estelar. No copará los titulares que se llevó tras el destacado papel ante el Real Madrid, pero ayer se echó al equipo a la espalda y dado que sus compañeros no conseguían rematar sus constantes centros, al final fue él el que tomó la responsabilidad de definir a la perfección un pase de Arbilla.

1

Pablo Hervías

Era su gran oportunidad y lamentablemente la desperdició. Apenas regaló un par de centros y, además de no mostrar una excesiva capacidad de desborde, tampoco se le vio el espíritu de lucha que es, precisamente, lo único que se exige en Ipurua. Será difícil que Mendilibar le regale más minutos.

2

Sergio Álvarez

Se esperaba mucho más del asturiano, no tanto por los casi cuatro millones que el Eibar pagó por él en verano, sino porque hasta hace unos meses portaba el brazalete de capitán del equipo que ayer echó de la Copa al Eibar marcándole dos goles en cada partido. Va a tener que mendigar nuevas oportunidades.

4

Joan Jordán

Le costó asociarse con sus compañeros en un inicio y el cuadro visitante aprovechó el hueco que se generó entre líneas, pero después tomó el timón, enderezó el rumbo y hasta probó a lanzar cañonazos en cuatro ocasiones desde fuera del área, pero el meta Dani Martín se lució a costa del catalán.

1

Pere Milla

Fue titular en detrimento de De Blasis, pero al ilerdense se le quedó grande la empresa. Fue sustituido tras el descanso, después de que solo hubiera protagonizado una buena combinación con Cucurella nada más empezar y una triangulación con Hervías y Cucurella que concluyó con un remate de Cardona.

3

Marc Cardona

A diferencia del resto de los compañeros que apenas tienen minutos, el ariete cedido por el Barça B se dejó la piel por lograr que el Eibar no se despidiera tan pronto de la Copa, pero no tuvo ni fortuna ni acierto. Eso se puede perdonar, porque con trabajo y pelea se consiguen los objetivos.

3

Kike García

Era la referencia atacante del Eibar y, por tanto, permaneció rodeado de adversarios con los que no paró de pegarse en todo el partido, pero no puede contener, robar, retener balones, centrar y además rematar. Tuvo una excelente ocasión con un balón que peinó hacia atrás y que se le marchó fuera por poco.

3

De Blasis

Rabioso por ser suplente entre los suplentes, salió con ganas de comerse al rival pese a que ya todo estaba decidido.

2

Cote

El descanso le duró la primera parte. También tuvo que salir al rescate sin éxito.

3

Charles

Al parecer Mendilibar quería reservarle para el domingo, pero en la segunda parte descanso le sacó y dio más mordiente al ataque.

Clasificación

Rubén Peña 52

Jordán 51

Diop 44

Charles 40

Enrich 39

Arbilla 37

Orellana 35

Cote 34

Paulo 33

Dmitrovic 32

Kike García 31

Cucurella 31

Escalante 28

De Blasis 25

Sergio Álvarez 21

Bigas 19

Ramis 18

Riesgo 17

Pere Milla 16

Hervías 10