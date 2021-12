El Eibar tiene motivos suficientes como para alegrarse y desconectar, tan solo unos días, del fútbol tras haber hecho los deberes en esta primera vuelta, donde ha acabado con 39 puntos y en segunda posición, uno de los puestos de ascenso directo que tiene el premio de subir a Primera división.

Con once victorias, seis empates y tan solo cuatro derrotas, el esfuerzo de toda la plantilla armera es patente como para ver que el objetivo no es otro que retornar a la máxima categoría del fútbol estatal. El conjunto azulgrana arrancó la campaña con dos derrotas ante Huesca (2-0) y Ponferradina (0-1), pero el mirarse a la cara, construir un bloque sólido desde atrás hacia delante, unido a la dosis de ánimo con el fichaje inesperado de Fernando Llorente (que aún no se encuentra al mejor nivel), le han valido para acabar el primer ciclo en una posición privilegiada, solo por detrás de un Almería que con 45 puntos y un partido menos (previsto para hoy ante el Lugo pero aplazado por un brote de Covid) parece encaminado al ascenso.

Resultados que acompañan

La victoria en el estadio Insular ante Las Palmas (0-1) ha sido vital, pero ha pasado a ser más importante tras el 'pinchazo' del perseguidor más directo, la Ponferradina, que no fue capaz de ganar ante el Amorebieta en casa (1-1). El calendario quiso que Eibar recibiera al Sanse en el primer encuentro de la segunda vuelta y eso será ya el 31 de diciembre en Ipurua (16.15 horas). En la ida, fue un partido disputado con victoria para los armeros (2-3), que acabaron pidiendo la hora.