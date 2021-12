El Eibar, a seguir con su paso firme ante un Zaragoza con aspiraciones

La plantilla armera realiza en la mañana de hoy el entrenamiento previo al partido de mañana en La Romareda frente al Zaragoza a partir de las 16.00 horas. Garitano, a expensas de este último ensayo, cuenta con todo el grueso del equipo. Aketxe se lesionó en el partido copero ante el Gernika y no estará en la expedición, como tampoco Sielva ni Franchu. La composición del once que ponga en liza Garitano nada tendrá que ver con el que jugó en la Copa y sí más con el empleado en el choque de Liga en Ipurua con el Girona. Que juegue con tres centrales y dos carrileros es muy posible, es un dibujo que le va bien y muy empleado por el técnico eibarrés. El once no diferirá del formado por Yoel en puerta; Etxeita, Sergio Álvarez, Arbilla de centrales; Tejero y Toño de laterales; Javi Muñoz y Expósito en el corazón del centro del campo; Fran Sol y Stoichkov cayendo más a banda y en punta Blanco Leschuk. Si algo tiene el Eibar es su versatilidad para variar. Su asignatura pendiente es mantener la portería a cero, en los cuatro últimos compromisos, en el que se incluye el copero ante el Gernika, ha visto batida su portería. Goza de potencialidad ofensiva pero le falta ese rigor defensivo general como equipo.

Rememorando la estadística, la última vez que el Eibar jugó en La Romareda ante el Zaragoza fue en la campaña 13/14, la del ascenso a Primera, perdiendo el cuadro armero por 1-0. Los duelos siempre han sido en Segunda, el Eibar nunca ha ganado en Zaragoza en competición liguera, lo máximo que ha conseguido es un punto en la 53/54 al empatar 2-2; en la 08/09 perdió 3-0; en la 02/03 cayó 2-0; en la 55/56 claudicó 3-0 y en la 54/55 salió derrotado 3-0. En Copa ha jugado en la capital maña en la edición 85/86 saliendo derrotado por 3-0, a partido único.

Los tiempos han cambiado, los números están para romperlos. Ahora mismo, el Eibar es más fuerte que el Zaragoza, puede hacerlo.