La Segunda División es como un Tour inacabable repleto de dificultades montañosas a superar antes de poder llegar victorioso a la meta, y el repecho que le queda por escalar hoy al Eibar ante el calor de su público es de los que en el argot ciclista sería clasificado como 'rompepiernas'.

Y es que con solo cuatro victorias en su haber, solo una de ellas a domicilio, habrá quién tienda a pensar que el Fuenlabrada es un rival asequible para que el conjunto armero logre la que sería su cuarta victoria consecutiva que fortalezca aún más su liderato. No obstante, las dificultades padecidas para arrancar un escaso punto en el choque de la primera vuelta en el Fernando Torres (0-0) y las premuras con las que vienen los madrileños para tratar de sacar la cabeza de los puestos de descenso que ocupan no son los únicos argumentos que indican que los eibarreses no deben fiarse de nadie.

De hecho, tal y como recordó el propio Gaizka Garitano, su equipo ha sudado de lo lindo para lograr todos y cada uno de los nueve triunfos que lleva conquistados en Ipurua, y por eso mismo, ha mentalizado a los suyos para que pongan el piñón fijo y asciendan este nuevo puerto a un ritmo que los madrileños sean incapaces de seguir.

Pletóricos de moral

La moral también puede jugar un papel importante en un choque que los azulgranas afrontan plenos de confianza tras aumentar la brecha respecto a sus perseguidores después del gran triunfo obtenido el pasado fin de semana en El Molinón (0-1), mientras que los de Sergio Pellicer se aferran a las buenas sensaciones que les dejó el empate amarrado en casa ante el Valladolid (0-0), sin olvidar los seis puntos que le separan de la permanencia.

Será la primera vez que los azulones visiten el estadio armero, toda vez que la única ocasión en la que se han enfrentado antes fue en la mencionada decimoquinta jornada del presente campeonato, aunque supone la vuelta a la que fue su casa para Pedro León, que ha recalado en el Fuenlabrada tras cinco temporadas como armero, y Adrián González, que militó en la escuadra eibarresa entre el 2015 y el 2017.

Junto al sancionado Stoichkov, tampoco podrán ser de la partida los lesionados Yoel, Tejero y Llorente. por lo que el técnico vizcaíno tendrá que retocar el once que ha venido utilizando en las tres últimas jornadas. En cualquier caso, y como bien recordó el de Derio, dispone de alternativas más que de sobra para retocar cualquiera de sus líneas, aunque todo apunta a que Correa y Blanco-Leschuk serán las únicas novedades que introduzca para cubrir las ausencias del lateral madrileño y del goleador gaditano. Jano y Juanma Marrero, por lesión, y el sancionado Valentín causan baja en los visitantes.