El Eibar ha batido su récord de jornadas consecutivas como líder en Segunda División

La SD Eibar ha batido su récord de jornadas consecutivas como líder en Segunda. En la temporada 13/14, la del histórico ascenso a Primera, consiguió mantenerse ocho jornadas en lo más alto de la clasificación -desde la 25 hasta la 32-, mientras que en esta esta campaña, lleva ya nueve -desde la 24 hasta la 32-. Gaizka Garitano guió al equipo armero a la élite y esta campaña lleva el mismo camino. En aquella liga 13/14 estuvo, tras perder en Zaragoza por 1-0, desde la jornada 33 hasta la 39 en segunda posición, pero en la jornada 40, tras vencer 1-0 en Ipurua al Alavés con gol de Jota Peleteiro, se puso primero hasta el final la campaña y consiguió esa misma jornada el ascenso directo a falta de dos partidos para el final. Una campaña brillante que culminó con 71 puntos en el casillero.

Garitano y sus jugadores comienzan a preparar desde este martes el choque del sábado en Ipurua a partir de las 16.00 horas con el CD Lugo. Les restan diez jornadas para la conclusión de la liga regular y su lucha por el ascenso directo está al rojo vivo. Las dos primeras plazas están en manos del Eibar y Almería quienes mantienen abierta la pugna por hacerse con la primera plaza.

Los armeros son líderes con un punto más que los almerienses y con el golaverage a su favor, por tanto en caso de empate los azulgrana acabarían por encima. El Almería no perdona y el lunes ganó por 0-1 al Tenerife y no renuncia a esa primera plaza. Mientras, el Valladolid, tercero, ha quedado descolgado con cinco y cuatro puntos menos que eibarreses e indálicos respectivamente. No obstante, el Valladolid tiene que pasar por Ipurua a primeros de mayo, justo faltando cuatro jornadas para la conclusión de la liga. Un final de competición que se presume interesante.

El Eibar afronta ahora dos partidos consecutivos en Ipurua frente al Lugo y Mirandés y también deberá confrontar otros dos seguidos en casa contra Zaragoza y Valladolid las jornadas 38 y 39. Cabe recordar que en los diez partidos que restan, los de Garitano tienen seis partidos en su estadio y cuatro fuera. Por Ipurua pasarán Lugo, Mirandés, Las Palmas, Zaragoza, Valladolid y Tenerife y lejos han de acudir a Ibiza, Málaga, Leganés y Alcorcón.