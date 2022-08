El Eibar recibirá a una Ponferradina con credenciales para aspirar al ascenso

El Eibar recibe este domingo (19.30 horas) a una Ponferradina que ha empezado realmente pisando fuerte el acelerador. El cuadro berciano ha ganado sus dos partidos, suma seis puntos y se ha colocado en la segunda posición con los mismos puntos que el líder Granada y el tercero Alavés. Granada, Ponferradina y Alavés mandan en la cabeza y destaca que en estas dos primeras jornadas el cuadro granadino no ha encajado ni un solo gol, mientras que los bercianos han recibido tres y los alaveses, uno. Llama también la atención el poderío de Las Palmas que lleva cuatro goles a favor y cero en contra y que, tras pulverizar por 0-4 al Málaga, se ha colocado en la cuarta posición. El Eibar después de cerrarse la segunda el pasado lunes ha bajado a la séptima posición y está empatado con cuatro puntos con Las Palmas, Sporting, Villarreal B, Albacete y Burgos; desde el cuarto puesto hasta el noveno se halla este paquete de seis equipos, en el que está incluido el armero, que se hallan igualados, resaltando el Eibar con más goles encajados, un total de tres, por cero Las Palmas y Burgos respectivamente y el máximo realizador el Sporting con 5, mientras Las Palmas, Villarreal B y Eibar llevan 4 dianas.

Con respecto al choque frente a la Ponferradina hay que apuntar que el equipo leonés ha empezado muy bien. En sus filas cuenta con dos jugadores que han encontrado puerta, casos de Ojeda y Yuri con dos goles cada uno, entre los cinco primeros goleadores se hallan estos dos hombres de la Ponfe. Para desplazarse a Eibar, el goleador Dani Ojeda se retiró lesionado en el tiempo de prolongación ante el Ibiza y podría sufrir una lesión muscular que le impidiera estar en condiciones ante los azulgrana.

La dirección deportiva armera sigue trabajando para hacerse con dos o tres contrataciones que vengan a apuntalar el plantel. Quedan aún días hasta el 1 de septiembre (23.59 horas). César Palacios y su equipo no podrán descansar. La necesidad de un hombre en el centro del campo de corte defensivo, la posibilidad de otro jugador de perfil creativo y, sin descartar, un portero, podrían ser las líneas maestras que marquen su agenda. Hay tiempo suficiente, aunque no puede obviarse que la competencia en el mercado es uno de los obstáculos para verse satisfecho con la llegada de los objetivos deseados. El Eibar es uno de los clubes fuertes, uno de los referentes, y uno de los que apuesta por subir. El conjunto armero está colocado en la rampa de salida entre los favoritos, en las dos jornadas disputadas está invicto, aunque su juego no es regular al cien por cien para estar en lo más alto de la tabla.