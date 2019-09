S.D. Eibar El Eibar quiere reencontrarse consigo mismo Arbilla da un pase en un entrenamiento en Atxabalpe con Pedro León a su espalda. / ASKASIBAR Los armeros buscarán en un Wanda talismán las buenas sensaciones que aún no han saboreado | LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Domingo, 1 septiembre 2019, 08:29

El Eibar quiere volver a ser el que fue el año pasado en un escenario que le ha sido propicio siempre que lo ha visitado. Todo parece en su contra en esta ocasión, tanto porque su inicio liguero no está saliendo como estaba planeado, como porque el Atlético de Madrid ha empezado exhibiendo músculo, pero es precisamente en los momentos más duros cuando el equipo armero tiende a crecerse y el Wanda se presenta como un escenario ideal para borrar las irregulares sensaciones ofrecidas en los dos primeros partidos y recuperar el estilo de juego que tanto hizo disfrutar a los suyos en el pasado ejercicio.

Trasladar la imagen de equipo competitivo que no se amilana ante nadie es el principal objetivo que se marca la expedición armera, sin olvidar, claro está, que son los puntos los que dan de comer en esta competición.

Será el tercer partido consecutivo de los eibarreses lejos de casa tras la derrota en Mallorca (2-1) y el empate en Pamplona ante el Osasuna (0-0), y si bien ya lograron estrenar el casillero en El Sadar, no quieren presentarse ante su afición tras el largo parón con ese exiguo saldo que cargaría de más presión aún su mochila.

Las bajas, tanto de los que se han ido como de los que han llegado al arranque liguero lesionados o renqueantes, se están dejando sentir más de lo previsto y a Mendilibar le está costando ajustar las nuevas piezas en su sistema, pero igual que ocurrió el año pasado cuando su equipo comenzó sufriendo dos derrotas consecutivas, no tiene previsto alterar su hoja de ruta.

No se escuda en las ausencias, aunque la de Cote le esté resultando muy complicada de cubrir, y exige a los que están que se adapten a las circunstancias, porque antes de viajar hacia Madrid insistió en que nadie de fuera va a venir a solucionar los problemas que existen.

Que no quiera cambiar su plan original no quita para que sí que pruebe a modificar su sistema habitual con una línea de cuatro en la medular para introducir un trivote que fortifique un centro del campo que no carbura.

Es ahí donde se presumen más cambios. Diop y Escalante volverían a repetir la pareja que formaron en El Sadar, pero contarían con el refuerzo de Sergio Álvarez, que en el feudo osasunista demostró su capacidad de contención, precisamente lo que más le está faltando a la escuadra azulgrana en estos primeros compases de la Liga.

El adelanto en la posición del asturiano propiciaría que Iván Ramis, ausente en la capital navarra, volviera al once inicial después de caerse del equipo tras su inquietante estreno en su Mallorca natal.

Quien también tiene muchos boletos para retornar a la alineación es Pedro León, otro de los sacrificados tras el primer partido, que desplazaría a Orellana al flanco izquierdo en detrimento de un voluntarioso pero poco efectivo De Blasis.

Las principales dudas se concentran en saber quién será el único ocupante de la punta de ataque ante la ausencia de Sergi Enrich. Hasta ahora Kike García ha contado con la confianza del técnico, quien podría decantarse por intentar aprovechar el oportunismo de Charles.

El cetro para él solo

Todo y más será preciso para contener a un Atlético de Madrid que afronta esta cita con la posibilidad de convertirse en líder en solitario. Tras el tropiezo del Sevilla, el conjunto rojiblanco, es el único que puede plantarse en el parón con tres victorias consecutivas, lo que a su vez le permitiría vengar los dos empates consecutivos que ha rascado el Eibar en su nuevo estadio.

La principal novedad en las filas colchoneras la protagonizará Diego Costa. El brasileño impresionó en la pretemporada con cinco goles, cuatro de ellos al Real Madrid en la goleada de Nueva York (3-7), pero entre su último partido de los ocho de sanción tras ser expulsado ante el Barcelona y la lesión muscular sufrida en pretemporada, su reestreno se ha demorado 15 días respecto a lo previsto.